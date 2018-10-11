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Москва, 11.10.2018

МИД Венгрии: «украинская политика достигла дна»

«Expert Online» 2018
  • МИД Венгрии: «украинская политика достигла дна»
Zuma\TASS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в четверг, что украинская политика "достигла дна", напоминая "темные диктатуры", сообщают украинские Вести со ссылкой на Index.hu. 

По словам главы МИД Венгрии, закарпатские венгры "могут во всем рассчитывать на Венгрию в условиях, когда Украина использует практику "темных диктатур", стремясь изменить этнический состав Берегово, уменьшив долю венгерского населения".

Сийярто сообщил, что обсудит эту проблему в четверг на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО и по телефону – с Госдепом США.

Накануне Венгрия вызвала посла Украины из-за венгерского списка "Миротворца". "Миротворец" опубликовал список из 500 закарпатцев, владельцев венгерских паспортов, которые являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления.

На прошлой неделе Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

В свою очередь выдачу венгерских паспортов на Закарпатье украинская прокуратура предварительно квалифицировала как госизмену.

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