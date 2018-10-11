Штаты. Обвалили. Китай!

Вслед за резким снижением на фондовых биржах США котировки в Азии ушли в свободное падение. За этим, если присмотреться, стоят тенденции, набирающие силу где — пару месяцев, а где и с начала года

Торги на азиатских биржах в четверг начались наиболее сильным за последние месяцы падением вслед за мощным спадом на финансовых рынках США, передает ТАСС. Основной негатив пришелся на Китай, где индекс Шанхайской фондовой биржи упал на 4,34%, а главный индикатор торговой площадки в Шэньчжэне потерял 5,19%. При этом гонконгский индекс Hang Seng упал на 3,76%, а Тайваньская биржа рухнула более чем на 6%.

Это стало следствием ухудшения ситуации на финансовых площадках США, где индекс Dow Jones в среду снизился на 3,15% по итогам сессии на Нью-йоркской фондовой бирже на фоне повышения доходности государственных облигаций США. Закономерно негатив отразился на бумагах, торгующихся в Азии. Например, акции российского производителя алюминия «Русал», котирующиеся в Гонконге, подешевели на 6,19%. Серьезные потери несут активы, связанные с сырьевым и финансовым секторами.

Столь масштабное падение указывает на снижение аппетита к риску и поиск безопасных гаваней для «парковки капитала» на фоне переоцененных фондовых рынков в условиях ужесточения монетарной политики в США, полагает Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTradе. Акции в Шанхае упали на 4,9 процента, что является наибольшим падением с февраля 2016 года. Вполне логично ожидать, считает он, что и европейские индексы поддержат широкомасштабные мировые распродажи рисковых активов.

Нефть так же обрушилась — на фоне резкого роста запасов нефти и нефтепродуктов в США. Опубликованные данные от Американского института нефти (API) показали, что за неделю, завершившуюся 5 октября, запасы сырой нефти выросли на 9.75 млн. Это рекордное значение с февраля 2017 года. Запасы бензина прибавили 3.35 млн. Таким образом, прогнозирует Александр Егоров, рынки развивающихся стран в начале торгов наступившего четверга понесут потери от 2 до 4 %. В течение дня (в 15:30 мск) будут опубликованы данные по инфляции в США, и следующие импульсы на финансовых площадках будут определяться финансовыми потоками, сформированными по факту публикации. Сильные данные и усиление ожиданий относительно повышения ставок в США могут привести к ускорению падения мировых площадок. Альтернативный сценарий — это менее выразительные показатели инфляции, что может ослабить давление на финансовых рынках, но вряд ли приведет к изменению сложившихся импульсов.

Активность продаж на фондовом рынке США, Азии, Европы самая высокая с февраля текущего года, указывает ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Однако, если некоторые крупные американские активы резко упали с сентября текущего года (например, Dow Jones за этот месяц в просадке на 5%, S&P500 на 6%), то Russell 2000, индекс компаний США с малой капитализацией, падает второй месяц подряд и потери составляют примерно 11%. Японский Nikkei с начала октября в просадке на 8%, европейские CAC 40 – на 7% и так далее, отмечает она.

То есть до октября, на протяжении года, большинство активов были зажаты в некие рамки колебаний, без четко направленных продаж, или покупок. А вот китайский FTSE China A50 потерял порядка 25% с начала года. То есть тенденция задана не только последними факторами в виде новых пошлин, торговых войн с США, но и монетарной политикой Китая и тенденциями в мировой экономике в целом, полагает эксперт.

Если говорить об основных факторах влияния на фондовый рынок, то, отмечает Мария Сальникова, в октябре это следующие события и индикаторы: торговая война США и Китая; повышение ставок ФРС США и тенденция ужесточения монетарной политике в перспективе до конца текущего года; выборы в конгресс США, промежуточные выборы, что можно считать референдумом о доверии президенту, а это как правило плохая новость для партии, контролирующей Белый дом; доходность 10-ти летних облигаций США. Падают и акции, и облигации, подчеркивает Мария Сальникова, что является фактором недоверия к фондовому рынку.

Кроме того, говорит она, в США сегодня-завтра стартует сезон корпоративной отчетности, и есть опасения, что торговые войны окажут давление на прибыль крупнейших американских компаний. Спекулянты в мире готовятся заранее. Имеет место и ухудшение оценок перспектив роста по темпам роста мирового ВВП со стороны МВФ, о чем мы узнали в начале текущей недели.

Для российского рынка эффект будет также негативным. Роста доверия к развивающимся рынкам на фоне тенденций крупнейших экономик, уверена аналитик, ждать не приходится.