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Москва, 11.10.2018

США в следующем году ожидают снижение нефтяных цен

«Expert Online» 2018

Как сообщает Минэнерго США в 2019 году спрос и предложение на нефть будут практически сбалансированы, что поспособствует снижению цен на нефть, сообщает Прайм.

 «Цены на нефть выросли в ожидании потенциально резкого снижения объемов производства и экспорта нефти в Иране в результате восстановления санкций США 4 ноября», - говорится в ежемесячном отчете министерства.

Такие крупнейшие страны-импортеры нефти, как Япония, Южная Корея, Китай и Индия рассматривают резкое сокращение по закупкам сырья. Как сообщают эксперты, поставки иранской нефти на мировые рынки могут быть даже ниже ожидаемого уровня.

Так добыча нефти в Иране упала  с мая  более чем на 400 тыс. б/с,  до 3,4 млн б/с в сентябре, говорится в докладе Минэнерго.

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