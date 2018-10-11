США в следующем году ожидают снижение нефтяных цен

Как сообщает Минэнерго США в 2019 году спрос и предложение на нефть будут практически сбалансированы, что поспособствует снижению цен на нефть, сообщает Прайм.

«Цены на нефть выросли в ожидании потенциально резкого снижения объемов производства и экспорта нефти в Иране в результате восстановления санкций США 4 ноября», - говорится в ежемесячном отчете министерства.

Такие крупнейшие страны-импортеры нефти, как Япония, Южная Корея, Китай и Индия рассматривают резкое сокращение по закупкам сырья. Как сообщают эксперты, поставки иранской нефти на мировые рынки могут быть даже ниже ожидаемого уровня.

Так добыча нефти в Иране упала с мая более чем на 400 тыс. б/с, до 3,4 млн б/с в сентябре, говорится в докладе Минэнерго.