Волкер пригрозил Украине, что снимет санкции с Москвы

Как заявил в эфире канала «112 Украина» депутат Александр Вилкул, Рада одобрила продление особого статуса Донбасса из-за угроз со стороны спецпредставителя США на Украине Курта Волкера снять санкции с России.

Депутат сообщил, что заявление прозвучало на «непубличной» встрече с представителями парламентских фракций. По словам Волкера, половина европейских стран из-за экономических потерь хочет отменить ограничительные меры в отношении России.

«Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции, и, соответственно, рассыплется эта конструкция, которая есть на сегодня», — процитировал представителя США Вилкул, который подчеркнул, что отдельные фракции проголосовали «за сохранение санкций, а не за отмену санкций».

Напомним, что закон об особом статусе Донбасса приняли в октябре 2014 года в соответствии с обязательствами Киева по Минским соглашениям. Согласно документу Донбасс проведения местных выборов по законам Украины должен был получить особый статус.