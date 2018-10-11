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Москва, 11.10.2018

Волкер сделал важное заявление о проведении референдума в Донбассе

«Expert Online» 2018

Курт Волкер – специальный представитель Госдепа США по Украине – заявил, что Вашингтон выступает категорически против проведения в Донбассе референдума о статусе региона.

По его мнению, для проведения такого плебисцита нет никаких законных обоснований, передаёт РИА Новости.

При этом Волкер подчеркнул, что референдум о статусе Донбасса будет нелегитимен, как с точки зрения Конституции «незалежной», так и с точки зрения Минский договорённостей.

Кроме того, он напомнил, что США четко дали понять Москве, что нельзя проводить референдум лишь на одно части Украины.

Ранее сообщалось, что Волкер пригрозил Украине, что половина стран Европы из-за экономических потерь может отменить антироссийские санкции.

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