Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 12.10.2018

Инстаграм как бизнес-инструмент: 5 способов монетизировать блог и в разы увеличить свой офлайн-доход

«Expert Online» 2018
  • Инстаграм как бизнес-инструмент: 5 способов монетизировать блог и в разы увеличить свой офлайн-доход
предоставлено пресс-службой

Летом 2018 года в Инстаграме был зарегистрирован миллиардный пользователь. В России эта соцсеть есть у каждого девятого, а сообщество представленных в ней предпринимателей превысило 25 млн аккаунтов. Инстаграм стал серьезной площадкой для продвижения своего дела и настоящим бизнес-инструментом.

О том, как им пользоваться и увеличить доход с помощью блога, занимая при этом абсолютно любую нишу, рассказывает Маргарита Былинина - брендстратег, эксперт в теме массовых коммуникаций, digital-маркетинга и персонального брендинга.

Инстаграм - это рынок с множеством игроков и необъятными возможностями. Каждую минуту здесь совершаются сделки и идут продажи общим объемом на миллионы долларов.⠀

Тот факт, что продать здесь можно практически что угодно, - очевиден. А еще очевидно, что Инстаграм сейчас - одна из самых перспективных площадок для продвижения своего дела. Вот его плюсы:

  • молниеносный прямой выход к своей целевой аудитории - лицом к лицу;
  • относительная невысокая стоимость рекламы - в сравнении с традиционными рекламными кампаниями;
  • быстрая окупаемость при небольших вложениях - за счет горячей аудитории.

Тем не менее, с вопросами “Как продвигаться в Инстаграме, если я врач/бухгалтер/юрист” или “Разве может зарабатывать через Инстаграм массажист/парикмахер/кондитер” я сталкиваюсь постоянно. Любой грамотно выстроенный проект можно продвигать через Инстаграм, масштабируя его и увеличивая доход в разы. Нужно только видеть те возможности для вашего роста, которые готова предоставить эта площадка.

5 способов монетизации блога

Практически не имеет значения, в какой нише вы работаете, предлагаете ли услуги или производите товары. Если вы хотите роста, использовать блог в Инстаграме для продвижения своего дела можно и нужно - одним из этих способов.

Вы предлагаете услуги офлайн - используйте блог в качестве канала привлечения клиентов из онлайна.

Вы производите и продаёте товар – с помощью блога настраиваете канал продаж и поток покупателей.

Вы эксперт, специалист в своей области - монетизируйте свой опыт и навыки через платные консультации, аудиты, вебинары и мастер-классы.

Вы эксперт и умеете эффективно передавать знания и опыт -  разработайте образовательный продукт и продвигайте его с помощью блога.

Вы ничего не производите, не продаёте и не предлагаете - развивайте блог и зарабатывайте на размещаемой в нем рекламе.

Высший пилотаж - задействовать все  способы одновременно.

Разберем на примере. Допустим, вы профессионально делаете массаж. С помощью своего блога вы можете:

  • приводить клиентов из онлайна на офлайн-приём;
  • продавать уходовую косметику для тела - и запустить собственную брендовую линейку;
  • проводить онлайн-консультации или разработать полноценный курс по техникам самомассажа;
  • если хватает квалификации - обучать коллег;
  • рекламировать товары, услуги или аккаунты смежных специалистов.

Конечно, чтобы это стало возможно, блог должен превратиться в серьезный профессиональный инструмент. Это совсем не про селфи. У вас должна быть стратегия:

  • четкое позиционирование - кто вы и что вы предлагаете;
  • понимание своей целевой аудитории -  с кем вы планируете работать и что именно нужно этим людям;
  • отстройка от конкурентов - почему то, что вы предлагаете, нужно покупать именно у вас;
  • внятный продукт и умение донести его ценность до потенциальных клиентов.

На базе всех этих знаний о своем проекте вы формируете контент, продумываете материалы и настраиваете каналы продвижения. И - взлетаете, хотя думали, что уже уперлись в потолок.

Хотите реальных историй?

Среди наших выпускников представители самых что ни на есть офлайновых профессий - юристы, бухгалтеры, налоговики, врачи, кондитеры - и все они успешно реализуются и многократно увеличивают доход с помощью блога.

Вот несколько примеров.

Катя Янг - врач-эндокринолог, ведущий antiage-блогер. Выйдя в инстапространство:

  • начала давать онлайн-консультации,
  • запустила линейку брендированных продуктов - ореховая гранола и активированные орехи,
  • настроила поток клиентов на очный прием - запись идет за месяц и закрывается молниеносно.

Катерина Пимкина - бухгалтер, антикризисный управляющий. Сменила ориентир с офлайн на онлайн-деятельность и с помощью Инстаграма:

  • подписала контракты на индивидуальное сопровождение топовых блогеров в качестве личного бухгалтера,
  • запустила курс для предпринимателей о том, как корректно вести бизнес в статусе индивидуального предпринимателя “Я - ИП”,
  • проводит тематические вебинары.

Сергей Леонов - шеф-повар, эксперт антивозрастного питания. Начав развивать блог в Инстаграме:

  • получил приглашения на консалтинг ресторанов в России и за границей на несколько месяцев вперед,
  • разработал серию живых мастер-классов и настроил поток бронирований мест с помощью блога,
  • подготовил к запуску базовый онлайн-курс по антивозрастному питанию - первый поток старутет уже в ноябре.

Оксана Виноградова  - владелица бренда текстиля ручного ткачества. Продвигая бренд только в Инстаграме:

  • переориентировала производство и сделала побочный продукт флагманским,
  • подняла его продажи в 5 раз,
  • запустила линейку дизайнерской одежды из собственных тканей,
  • сформировала сообщество очень чистой и лояльной целевой аудитории с высокой покупательской способностью - и в разы увеличила доход.

Казалось бы, все эти профессии невообразимы в онлайн-пространстве, но, как видите, вопрос только в том, под каким углом смотреть. Так что если стоит задача монетизировать блог, просто взгляните на своё дело шире, чем привыкли. И приступайте.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
      Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
    2. Курс доллара становится необъяснимым
      Курс доллара становится необъяснимым
    3. Курс доллара: на рынке происходит что-то странное
      Ситуация на валютном рынке удивила экспертов