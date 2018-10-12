Инстаграм как бизнес-инструмент: 5 способов монетизировать блог и в разы увеличить свой офлайн-доход

Летом 2018 года в Инстаграме был зарегистрирован миллиардный пользователь. В России эта соцсеть есть у каждого девятого, а сообщество представленных в ней предпринимателей превысило 25 млн аккаунтов. Инстаграм стал серьезной площадкой для продвижения своего дела и настоящим бизнес-инструментом.

О том, как им пользоваться и увеличить доход с помощью блога, занимая при этом абсолютно любую нишу, рассказывает Маргарита Былинина - брендстратег, эксперт в теме массовых коммуникаций, digital-маркетинга и персонального брендинга.

Инстаграм - это рынок с множеством игроков и необъятными возможностями. Каждую минуту здесь совершаются сделки и идут продажи общим объемом на миллионы долларов.⠀

Тот факт, что продать здесь можно практически что угодно, - очевиден. А еще очевидно, что Инстаграм сейчас - одна из самых перспективных площадок для продвижения своего дела. Вот его плюсы:

молниеносный прямой выход к своей целевой аудитории - лицом к лицу;

относительная невысокая стоимость рекламы - в сравнении с традиционными рекламными кампаниями;

быстрая окупаемость при небольших вложениях - за счет горячей аудитории.

Тем не менее, с вопросами “Как продвигаться в Инстаграме, если я врач/бухгалтер/юрист” или “Разве может зарабатывать через Инстаграм массажист/парикмахер/кондитер” я сталкиваюсь постоянно. Любой грамотно выстроенный проект можно продвигать через Инстаграм, масштабируя его и увеличивая доход в разы. Нужно только видеть те возможности для вашего роста, которые готова предоставить эта площадка.

5 способов монетизации блога

Практически не имеет значения, в какой нише вы работаете, предлагаете ли услуги или производите товары. Если вы хотите роста, использовать блог в Инстаграме для продвижения своего дела можно и нужно - одним из этих способов.

Вы предлагаете услуги офлайн - используйте блог в качестве канала привлечения клиентов из онлайна.

Вы производите и продаёте товар – с помощью блога настраиваете канал продаж и поток покупателей.

Вы эксперт, специалист в своей области - монетизируйте свой опыт и навыки через платные консультации, аудиты, вебинары и мастер-классы.

Вы эксперт и умеете эффективно передавать знания и опыт - разработайте образовательный продукт и продвигайте его с помощью блога.

Вы ничего не производите, не продаёте и не предлагаете - развивайте блог и зарабатывайте на размещаемой в нем рекламе.

Высший пилотаж - задействовать все способы одновременно.

Разберем на примере. Допустим, вы профессионально делаете массаж. С помощью своего блога вы можете:

приводить клиентов из онлайна на офлайн-приём;

продавать уходовую косметику для тела - и запустить собственную брендовую линейку;

проводить онлайн-консультации или разработать полноценный курс по техникам самомассажа;

если хватает квалификации - обучать коллег;

рекламировать товары, услуги или аккаунты смежных специалистов.

Конечно, чтобы это стало возможно, блог должен превратиться в серьезный профессиональный инструмент. Это совсем не про селфи. У вас должна быть стратегия:

четкое позиционирование - кто вы и что вы предлагаете;

понимание своей целевой аудитории - с кем вы планируете работать и что именно нужно этим людям;

отстройка от конкурентов - почему то, что вы предлагаете, нужно покупать именно у вас;

внятный продукт и умение донести его ценность до потенциальных клиентов.

На базе всех этих знаний о своем проекте вы формируете контент, продумываете материалы и настраиваете каналы продвижения. И - взлетаете, хотя думали, что уже уперлись в потолок.

Хотите реальных историй?

Среди наших выпускников представители самых что ни на есть офлайновых профессий - юристы, бухгалтеры, налоговики, врачи, кондитеры - и все они успешно реализуются и многократно увеличивают доход с помощью блога.

Вот несколько примеров.

Катя Янг - врач-эндокринолог, ведущий antiage-блогер. Выйдя в инстапространство:

начала давать онлайн-консультации,

запустила линейку брендированных продуктов - ореховая гранола и активированные орехи,

настроила поток клиентов на очный прием - запись идет за месяц и закрывается молниеносно.

Катерина Пимкина - бухгалтер, антикризисный управляющий. Сменила ориентир с офлайн на онлайн-деятельность и с помощью Инстаграма:

подписала контракты на индивидуальное сопровождение топовых блогеров в качестве личного бухгалтера,

запустила курс для предпринимателей о том, как корректно вести бизнес в статусе индивидуального предпринимателя “Я - ИП”,

проводит тематические вебинары.

Сергей Леонов - шеф-повар, эксперт антивозрастного питания. Начав развивать блог в Инстаграме:

получил приглашения на консалтинг ресторанов в России и за границей на несколько месяцев вперед,

разработал серию живых мастер-классов и настроил поток бронирований мест с помощью блога,

подготовил к запуску базовый онлайн-курс по антивозрастному питанию - первый поток старутет уже в ноябре.

Оксана Виноградова - владелица бренда текстиля ручного ткачества. Продвигая бренд только в Инстаграме:

переориентировала производство и сделала побочный продукт флагманским,

подняла его продажи в 5 раз,

запустила линейку дизайнерской одежды из собственных тканей,

сформировала сообщество очень чистой и лояльной целевой аудитории с высокой покупательской способностью - и в разы увеличила доход.

Казалось бы, все эти профессии невообразимы в онлайн-пространстве, но, как видите, вопрос только в том, под каким углом смотреть. Так что если стоит задача монетизировать блог, просто взгляните на своё дело шире, чем привыкли. И приступайте.