МКС может стать необитаемой

Авария ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-10» может иметь крайне негативные последствия для эксплуатации МКС уже в самом ближайшем будущем, а то и вовсе привести к временной консервации этой станции.

Так, руководитель миссии МКС в агентстве NASA Кенни Тодд прямо заявил, что если к январю будущего года Россия не будет готова к запуску «Союза» с новым экипажем, то станцию придется оставить на орбите необитаемой. А нынешний экипаж МКС в составе россиянина Сергея Прокопьева, американки Серены Ауньон и немца Александра Герста — вернуть на Землю на том самом корабле «Союз МС-09», в котором была обнаружена микротрещина, ставшая причиной утечки воздуха. Правда, этот дефект находился не в спускаемом аппарате, а в бытовом отсеке пилотируемого корабля и был успешно устранен. А значит и возвращению космонавтов он не угрожает.

Иное дело – ситуация с самой МКС. Проблема в том, что эта станция еще никогда не оставалась без экипажа. «МКС особо не рассчитана на автономную работу. И поскольку это будет происходить впервые, то может возникнуть множество разного рода сложностей», — говорит научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Именно поэтому очень важно, чтобы специальная комиссия «Роскосмоса», занимающаяся расследованием аварийного запуска «Союз-ФГ», как можно быстрее выявила причины аварийного полета ракеты и приняла все меры для их устранения. А до тех пор все пилотируемые полеты решено приостановить.

Напомним, что запуск корабля «Союз МС-10» с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом состоялся 11 октября со стартовой площадки № 1 космодрома Байконур в 11.40 по московскому времени. Но уже на 117-й секунде полета на ракете возникла нештатная ситуация. При отделении одного из четырех боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя произошло аварийное отключение двигателей. «Это может быть связано как с отказом в работе пиротехнического замка, так и с механическим повреждением его крепления», — заявил источник в российской ракетно-космической отрасли.

Как бы там ни было, но вторая ступень «Союза-ФГ» потеряла пространственную ориентацию, в результате чего мгновенно сработал аварийный маяк, установленный в головной части ракеты. И уже через 12 секунд экипаж активировал систему экстренного спасения:- корабль «Союз МС-10» разделился на отсеки и выпустил парашют. После этого спускаемый аппарат успешно приземлился в 25 километрах от аэродрома Джезказган в Казахстане. Сам аварийный спуск проходил по крутой баллистической траектории, в результате чего космонавты испытывали довольно заметные перегрузки — порядка 7g. Но на их состоянии здоровья это практически не отразилось. Во всяком случае, ничего непоправимого, судя по всему, не произошло. «Две минуты сорок пять секунд. Быстро мы прилетели», — шутил во время приземления Алексей Овчинин.

Нынешняя авария ракеты, используемой в нашей пилотируемой программе, уже третья за последние 43 года. Так, весной 1975 года похожее происшествие случилось с экипажем корабля «Союз-18-1» в составе Василия Лазарева и Олега Макарова, которые летели к станции «Салют-4». Тогда на 261-й секунде полета должна была отделиться вторая ступень ракеты, но этого не произошло. В результате сработала автоматическая система отделения возвращаемого аппарата, который приземлился в горах Алтая. А осенью 1983 года на стартовой площадке Байконура менее чем за две минуты до запуска ракеты «Союз-У» с кораблем «Союз Т-10» загорелся один из элементов в системе подачи топлива. Экипаж корабля в составе Владимира Титова и Александра Стрекалова стал невольным испытателем системы аварийного спасения (САС) прямо на месте старта. «Через четыре секунды мы попросту бы сгорели, – вспоминал потом Владимир Титов. – Но сработала САС: наш спускаемый аппарат отбросило километра на четыре в сторону от стартовой площадки. Перегрузки испытали на пределе человеческих возможностей – порядка 16g, но приземлились успешно».

Вот и на этот раз система аварийного спасения сработала выше всяких похвал. Так, глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан-Дитрих Вернер, заявил, что «безопасное возвращение экипажа подтверждает чрезвычайную надежность транспортной системы «Союз» и ее критическую значимость для всего партнерства по программе МКС». А Кенни Тодд сообщил, что в NASA гордятся сотрудничеством с «Роскосмосом» и партнерство двух ведомств будет продолжено.

Впрочем, его характер в любом случае претерпит изменения. Уже в следующем году Россия может потерять монополию на доставку людей в космос. Напомним, что NASA в ближайшие месяцы намерено испытать сразу два новых американских пилотируемых корабля: Dragon 2 компании SpaceX и Starliner корпорации Boeing. Первый полетит в беспилотном режиме в январе 2019 года, а в пилотируемом – в августе. А второй отправится в космос без экипажа в марте, а с астронавтами – в сентябре. Безусловно, этим кораблям еще предстоит доказать свою эффективность. Но то, что рано или поздно это произойдет, можно не сомневаться.

Использование этих кораблей лишит нашу страну порядка 300 млн долларов доходов, которые NASA и ЕКА ежегодно платят нам за доставку своих астронавтов на МКС. Более того, Dragon 2 и Starliner, а также еще один пилотируемый корабль Orion, американцы используют и для пилотируемых полетов к окололунной станции – ее строительство начнется в 2023 году. И как только эта станция будет создана, NASA почти наверняка откажется от финансирования МКС.

Казалось бы, в этой ситуации у «Роскосмоса» есть только один выход — переориентировать ракеты «Союз-ФГ» на коммерческие запуски спутников, в том числе для иностранных заказчиков. Но на этом рынке наши ракеты проигрывают американским носителям. Если еще пять лет назад Россия контролировала около 42% мирового рынка запусков, то по итогам прошлого года только 22%. А в нынешнем году наша доля упала до 12%. И все из-за многочисленных аварий российских ракет-носителей и резко возросших страховых платежей. В результате, если SpaceX продает запуски на своей ракете Falcon 9 по 62 млн долларов, то мы – по 70-80 млн долларов.