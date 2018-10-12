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Москва, 12.10.2018

НАТО готовится проводить «эксперименты» вблизи российских границ»

«Expert Online» 2018

В ходе натовских учений «Единый трезубец» (Trident Juncture) вблизи российских границ будет проведено около 20 «экспериментов», сообщили в альянсе. Маневры, намеченные на 25 октября  -  7 ноября, пройдут в Норвегии, в тысяче километров от российских границ. В них будет задействовано около 50 тысяч военных из 30 стран – членов НАТО и их партнеров.

«Учения обеспечат среду для тестирования, уточнения и дальнейшего развития существующих или новых возможностей», - сообщается на сайте альянса.

Уточняется, что одним из экспериментов станет отработка оперативного развертывания координационно-командного модуля для размещения и управления военно-воздушными силами, предоставленными странами-союзниками.

В рамках учений Швеция и Финляндия, которые не входят в НАТО откроют свое воздушное пространство для учебных полетов. Воздушные операции пройдут на расстоянии 500 километров от границы России.

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