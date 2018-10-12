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Москва, 12.10.2018

Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

«Expert Online» 2018

Дмитрий Киктёв – директор Гидрометцентра России – озвучил прогноз погоды в Москве на вторую половину октября, предположив, что в конце второго осеннего месяца в российской столице может выпасть первый снег.

По его словам, из-за ночных температур, которые постепенно будут приближаться к нулю градусов, отдельные снежинки могут быть уже в конце октября.

При этом он подчеркнул, что снежный покров обычно появляется в столичном регионе не раньше середины ноября.

«Правда, бывают и исключения, когда снег образуется в сугробы значительно раньше», - резюмировал Киктёв.

В свою очередь специалисты центра «Фобос» прогнозируют, что погода в Москве во второй половине месяца будет меняться в зависимости от направления ветра. При этом значительно до начала ноября она всё-таки не поменяется.

Прогноз погоды на 14 дней в Москве также вполне благоприятный. Хотя после 17 октября возможно понижение дневных температур до плюс 11-12 градусов при переменной облачности и кратковременных осадках.

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