Ученые открыли полезные свойства пива

Два вещества под названием ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты, которые содержатся в хмеле, из которого изготавливается пиво, положительно воздействуют на здоровье человека. Данные свойства выявили специалисты из немецкого Университета Эрлангена-Нюрнберга. Исследование опубликовано на сайте учебного заведения.

В документе сообщается, что ксантогумол способен предотвращать ожирение печени, уничтожать раковые клетки в печени и препятствовать увеличению веса человека.

В свою очередь, изо-альфа-горькие кислоты способны сдерживать развитие поражений печени и оказывать положительное воздействие на обмен глюкозы и метаболизм жиров.

При этом, как заключают ученые, положительное влияние на здоровье человека имеет лишь безалкогольное пиво, а также другие продукты, содержащие хмель.