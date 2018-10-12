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Москва, 12.10.2018

Ученые открыли полезные свойства пива

«Expert Online» 2018

Два вещества под названием ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты, которые содержатся в хмеле, из которого изготавливается пиво, положительно воздействуют на здоровье человека. Данные свойства выявили специалисты из немецкого Университета Эрлангена-Нюрнберга. Исследование опубликовано на сайте учебного заведения.

В документе сообщается, что ксантогумол способен предотвращать ожирение печени, уничтожать раковые клетки в печени и препятствовать увеличению веса человека.

В свою очередь, изо-альфа-горькие кислоты способны сдерживать развитие поражений печени и оказывать положительное воздействие на обмен глюкозы и метаболизм жиров.

При этом, как заключают ученые, положительное влияние на здоровье человека имеет лишь безалкогольное пиво, а также другие продукты, содержащие хмель.

 

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