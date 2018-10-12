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Москва, 12.10.2018

В Казахстане обнаружили ступени упавшего «Союза»

«Expert Online» 2018

Нурсултан Нурахметов – официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана – заявил, что в Карагандинской области обнаружены ступени «Союза МС-10», который накануне потерпел крушение.

По его словам, первую, вторую и третью ступени, а также двигательную установку системы аварийного спасения обнаружили в 40 км от села Талап, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что на месте обнаружения обломков наличие следов пожаров, жертв и разрушений не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе назвали сроки оглашения результатов расследования аварии «Союза».  

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