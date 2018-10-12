В Кремле пообещали принять ответные меры в случае гонений против УПЦ на Украине

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что украинские радикалы планируют проведение рейдерских захватов и нападения на церкви Московского патриархата, расположенные на территории «незалежной».

По словам представителя Кремля, в случае гонений со стороны радикалов против Украинской православной церкви (УПЦ), Москва предпримет ответные политико-дипломатические меры, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что защита русскоязычного населения Украины, которое в большинстве своём является православным – абсолютно обоснованная и понятная позиция нашей страны.

Накануне Песков рассказал об отношении властей РФ к автокефалии украинской церкви (УПЦ).

Между тем, по мнению экспертов Bloomberg после отделения УПЦ от РПЦ на территории Украины может вспыхнуть религиозна война.