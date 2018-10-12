Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 12.10.2018

В Кремле пообещали принять ответные меры в случае гонений против УПЦ на Украине

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что украинские радикалы планируют проведение рейдерских захватов и нападения на церкви Московского патриархата, расположенные на территории «незалежной».

По словам представителя Кремля, в случае гонений со стороны радикалов против Украинской православной церкви (УПЦ), Москва предпримет ответные политико-дипломатические меры, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что защита русскоязычного населения Украины, которое в большинстве своём является православным – абсолютно обоснованная и понятная позиция нашей страны.

Накануне Песков рассказал об отношении властей РФ к автокефалии украинской церкви (УПЦ).

Между тем, по мнению экспертов Bloomberg после отделения УПЦ от РПЦ на территории Украины может вспыхнуть религиозна война.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
      Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
    2. Курс доллара становится необъяснимым
      Курс доллара становится необъяснимым
    3. Курс доллара: на рынке происходит что-то странное
      Ситуация на валютном рынке удивила экспертов