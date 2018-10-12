За один день сменились главы трех регионов

Главы Башкортостана, Курской области и Забайкальского края ушли в отставку по собственному желанию. Руководство Башкирией временно доверено мэру подмосковного Красногорска Радию Хабирову. Ранее он возглавлял администрацию президента республики. Обязанности губернатора Курской области будет временно исполнять замминистра транспорта РФ Роман Старовойт.

Дорогу молодым

Рустэм Хамитов, возглавляющий Башкортостан уже восемь лет, заявил о своем решении уйти в отставку 10 октября, на заседании правительства региона. 11 октября, в День республики, глава Башкирии направил Владимиру Путину официальное прошение об отставке.

Он пояснил, что лично принял это решение. Свои действия Хамитов объяснил желанием вовремя передать эстафету молодому поколению политиков. Как сказал экс-губернатор, «руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности». Покидая свой пост осенью, он хочет дать преемнику время для подготовки к выборам, которые пройдут в сентябре 2019 г.

Комментируя ситуацию для Telegram-канала «Всем выборы, всем ЦЫК», политолог Аббас Галлямов заявил, что причиной отставки Хамитова стал его конфликт с мэром Уфы Иреком Ялаловым. По мнению Галлямова, Кремль посчитал конфликт такого масштаба опасным для стабильности в регионе. В результате Ялалов был перемещен в Совет Федерации, а Хамитову рекомендовали покинуть свой пост.

В интервью для ИА «Regnum» политолог Дмитрий Михайличенко увязал отставку Хамитова с плохим состоянием здоровья бывшего главы республики. Свою роль могло сыграть и его нежелание уступать давлению финансово-промышленных групп федерального уровня.

В комментарии для издания «Реальное время» политтехнолог Константин Калачев объяснил произошедшее тем, что у Хамитова отсутствует «серьезная политическая крыша». По мнению Калачева, бывший глава республики был выдвиженцем Дмитрия Медведева. И потому его положение зависело от баланса сил между федеральными элитами.

В интервью для издания «Inkazan» депутат Госдумы Александр Сидякин выразил мнение, уйти в отставку Рустэму Хамитову рекомендовали в Администрации президента РФ. Усталость населения от фигуры Хамитова и рост социальной напряженности, считает Сидякин, могли негативно повлиять на исход выборов 2019 г. И это подтолкнуло Москву к решению о смене главы региона.

Временно исполняющим обязанности главы республики стал Радий Хабиров – глава подмосковного Красногорска. Хабиров – этнический башкир, местный уроженец, немалая часть карьерного пути которого связаны с политической жизнью в республике. В 2003–2008 гг. он возглавлял администрацию президента Башкортостана.

В дальнейшем Хабиров перешел на федеральный уровень. С августа по декабрь 2008 г. он руководил департаментом по взаимодействию с Федеральным собранием и политическими партиями в управлении президента РФ по внутренней политике. В 2009–2016 гг. занимал пост заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике. В марте 2017 г. Радия Хабирова избрали главой Красногорска. Некоторое время обсуждалась возможность его перемещения на должность губернатора Московской области. По словам политолога Дмитрия Михайличенко, с 2016 г. имя Хабирова было включено в так называемый шорт-лист потенциальных преемников Рустэма Хамитова. Многие региональные политики считают, что даже после переезда в Москву Радий Хабиров продолжал держать руку на пульсе политической жизни республики. Широко распространено мнение, что он был тесно связан с региональными отделениями «Справедливой России» и «Правого дела».

Смена караула в Курской области

11 октября на сайте администрации Курской области появилось сообщение о том, что губернатор Александр Михайлов досрочно сложил свои полномочия. В момент публикации сам глава региона вместе с президентом находился на Форуме регионов Белоруссии и России в Могилеве. Экс-губернатор поблагодарил жителей области «за совместную плодотворную работу в регионе». Одновременно он подчеркнул, что «развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя».

Вероятнее всего, решение об уходе с поста губернатора было продумано и согласовано заранее. Ранее он уже заявлял о готовности принять любое решение федерального центра о своей дальнейшей судьбе («Я солдат. Я всегда это говорил. Выполню любую команду»). Накануне отставки Михайлов подписал постановление о дополнительных гарантиях главе региона после прекращения его полномочий. Так, экс-губернатору теперь полагаются автотранспортное обслуживание, охрана, гарантия доступа в здание региональной администрации и право внеочередного приема у нового главы области.

Таким образом завершились восемнадцать лет правления Александра Михайлова в Курской области. Отставка положила конец «феномену политической выживаемости губернатора Михайлова». Уже в течение многих лет эксперты фонда «Петербургская политика» предрекали ему скорую отставку. Однако Михайлов оставался на своем посту вопреки всем рейтингам.

Политтехнолог Никита Исаев объяснил уход губернатора в отставку тем, что Кремль уже не мог проигнорировать итоги его управления регионом. В своем Telegram-канале Исаев написал, за время пребывания Михайлова у власти Курская область превратилась в настоящее «темное царство» коррупции.

Политолог Владимир Слатинов, комментируя произошедшее для «Комсомольской правды», напротив, отнес Михайлова к числу «тех губернаторов, которых в принципе в Кремле считают успешными, но которые находятся у власти очень долго и это нахождение у власти формирует эффект усталости». Что закономерно ставит под сомнение их электоральные перспективы.

Временно исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен замминистра транспорта РФ Роман Старовойт. Он является местным уроженцем. Однако большая часть жизни нового главы прошла за пределами региона. Его становление как политика и руководителя связано с Санкт-Петербургом. В 1995–2005 гг. Старовойт занимался бизнесом в «северной столице». В 1995–2001 годах он занимал пост гендиректора компании по управлению активами НПФ «Промышленный». В 2002–2005 гг. управлял собственной строительной компанией. В 2005–2010 гг. Роман Старовойт работал сначала начальником отдела по работе с инвесторами в комитете по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга, а затем – первым заместителем председателя данного комитета. В 2010–2012 гг. он получил должность замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры в аппарате правительства РФ. В ноябре 2012 г. Старовойт стал главой Федерального дорожного агентства. 27 сентября 2018 г. его назначили заместителем министра транспорта РФ.

Обидно краткий срок губернатора

Губернатор Забайкалья Наталья Жданова известила жителей региона о своей отставке, выпустив видеообращение на местных телеканалах и сайте администрации. К этому решению, по словам Ждановой, ее подтолкнули «внутренние мотивы и объективные обстоятельства». Экс-губернатор не пояснила, чем планирует заниматься далее. Она ограничилась лишь словами о том, что в ее жизни начинается «новый, не менее интересный и ответственный период». Жданова попросила жителей края не связывать ее отставку с «различными слухами» и «злобными нападками». Экс-губернатор поблагодарила как соратников, которые «подставляли все это время плечо», так и людей из лагеря оппозиции, «кто был по противоположную сторону и преподнес уроки мужества и стойкости». Она призналась, что «в чем-то, возможно, была неправа», и попросила за это прощения.

Положение экс-губернатора заметно отличается от позиций ее коллег из Уфы и Курска. Если Хамитову и Михайлову до завершения срока полномочий оставалось менее года, то главу Забайкалья от этого момента отделяло около трех лет.

Комментируя ситуацию для ИА «Чита.Ру», об отставке Ждановой с сожалением отозвался ее предшественник Константин Ильковский. По его мнению, у Натальи Ждановой просто не было времени, чтобы вникнуть в детали работы главы региона. По оценке Ильковского, его преемница «край знала прекрасно», но объективно не могла за два года пребывания у власти выправить непростую ситуацию в регионе.

Глава консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов в интервью для «ФедералПресс» отметил, что причиной отставки Ждановой мог стать провал на двух направлениях работы. Экс-губернатор не сумела «привести в регион крупный бизнес». Ей также не удалось добиться включения региона в различные федеральные программы. В результате социально-экономическая ситуация в крае осталась в плачевном состоянии. Как считает Фетисов, Наталья Жданова в принципе не обладала навыками и опытом, необходимыми для управления таким «сложным» регионом, как Забайкалье.

До назначения временно исполняющего обязанности губернатора краем будет руководить первый вице-премьер регионального правительства Александр Кулаков. Планируется, что вопрос с кандидатурой врио будет решен к утру 12 октября по московскому времени.

Действительно, день стоит удивления: три губернатора, уходящие «по личным причинам», это сюрприз, говорит Алена Август, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Но сюрприз более для несведущих, добавляет она. На самом деле ситуация понятна — губернаторский корпус серьезно обновляется, а у всех троих отставленных есть причины освободить посты. Так и не случилось кардинальных улучшений в Забайкалье, где территории требуют не только руководящего внимания, но серьезных финансовых вливаний и инвестиций. Главы Курской области и Башкирии не вполне соответствуют возрастным требованиям, да и, как нынче принято говорить, «засиделись».

В целом же мы видим, что тренд на испытанных гусеницами БТРов и прыжками со скал технократов не слишком плотен, замечает политтехнолог — в условиях кадрового голода в бой идут проверенные кадры, испытанные работой на федеральном уровне. А новые кадры страна продолжает искать - на днях объявлен новый сезон конкурса «Лидеры России».