Армения для малых и средних экспортеров

Выход на новый рынок является серьезным шагом в развитии и дает возможность перевести свой бизнес на качественно новый уровень. Являясь экспертом в работе на рынках ЕАЭС, Ассоциация малых и средних экспортеров помогает начинающим экспортерам в этом важном процессе. В конце октября в фокусе внимания российских компаний, намеревающихся выйти на новые рынки, будет Армения.

С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию в Армению, участие в которой примут субъекты малого и среднего предпринимательства из 7 российских регионов. Предпринимателей Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Саратовской и Ярославской областей ожидает насыщенная деловая программа по развитию экспортной деятельности и работа в рамках крупнейшего международного форума ЕАЭС «Евразийская неделя».

Отличительной особенностью деловой программы является ее уникальный формат, позволяющий совместить участие экспортеров в решении фундаментальных экономических проблем ЕАЭС с решением прикладных задач по поиску новых внешнеторговых партнеров.

22 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует для участников бизнес-миссии прямые переговоры с ведущими торговыми сетями Армении, Грузии и России. В следующие дни российские предприниматели проведут встречи с потенциальными партнерами из Армении, Грузии, Ирана, Казахстана, Республики Беларусь и Камбоджи, а также посетят профильные предприятия в городе Ереван.

Кроме того, участники бизнес-миссии примут активное участие в деловой программе «Евразийской недели»: 22 октября исполнительный директор Ассоциация малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин выступит модератором экспертной сессии «Экспортеры малого и среднего предпринимательства – драйвер развития Евразийского экономического союза». В рамках сессии руководитель направления СНГ в ТПП Республики Армения Карен Иванов расскажет о практике работы на рынках ЕАЭС, начальник управления сегмента МСП АО «ЮниКредит Банк» Лариса Галченко познакомит с использованием финансовых инструментов при экспорте, руководители региональных центров поддержки экспорта поделятся лучшими решениями по помощи экспортерам. Так, Наталья Багрова (Ярославская область) обозначит ключевые факторы успеха малых и средних экспортеров, Любовь Пискунова (Владимирская область) выступит с обзором необходимых государственных мер поддержки, Александра Зиновьева (Ивановская область) расскажет о проблемах, с которыми сталкиваются региональные структуры поддержки экспорта, Виктория Афанасова (Волгоградская область) озвучит предложения по системному решению этих проблем, Наталья Корниенко (Саратовская область) представит стратегии, которые успешно реализуются предприятиями региона при выходе на международные рынки.

Также с 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров обеспечит участие российских компаний в выставочной программе «Евразийской недели». Следует отметить, что в эти дни на стенде Ассоциации ее стратегический партнер – банк ЮниКредит – будет консультировать компании по вопросам валютного законодательства, банковским продуктам и решениям, разработанным специально для малых и средних экспортеров.

Комплексный характер деловой программы, разработанной Ассоциацией малых и средних экспортеров, позволит российским компаниям наиболее эффективно использовать выставочный, переговорный и экспертный ресурсы для реального развития своей экспортной деятельности как в ЕАЭС, так и за его пределами.