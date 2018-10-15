Баварское восстание

Правящая в Германии Большая коалиция проиграла выборы в Баварии, причем еще до их начала, поскольку не смогла приспособиться к новым реалиям. Реалиям, где избиратель уже делает выбор не между правыми и левыми, а между глобалистами и националистами. В данном случае усилились вторые, но выиграли первые.

Свежо, как 60 лет назад

Восстание, землетрясение – именно так мировые СМИ описывают итоги прошедших 14 октября выборов в региональный парламент (ландтаг) Баварии. Итоги весьма печальные для правящей в Германии Большой коалиции (ХДС/ХСС плюс Социал-Демократическая партия).

Христианско-демократический союз (ХДС) в выборах в Баварии не участвует – эта земля всегда считалась вотчиной Христианско-Социального союза (ХСС), самой популярной партией этой земли. И на этих выборах он взял первое место. Однако полученные христианскими социалистами 37,2% голосов, это почти на 10% голосов меньше, чем на прошлых выборах и самый скромный результат за последние более чем 60 лет.

Если сейчас ХСС занимает 101 из 180 избираемых мест в парламенте, то в новом составе у них будет лишь 85 мандатов из 205 (общее число мест было увеличено), то есть он оказывается в меньшинстве. Премьер Баварии Маркус Зедер уже назвал результаты «болезненными», но дал понять, что партия принимает их со смирением.

Вторая партия из правящей в Германии коалиции – СДПГ – тоже выступила гораздо хуже, чем на прошлых выборах. Она набрала почти в два раза меньше голосов (9,7% против 20%) и получила, соответственно, в два раза меньше мандатов (20 против 42). Это худший результат партии в Баварии с 30-х годов и первый раз за долгое время, когда социалисты взяли в каком-либо ландтаге менее 10%. Глава СДПГ Андреа Налес уже заявила о том, что одной из причин слабого выступления ее партии стала слабая работа федерального правительства в Берлине. И что-то теперь нужно менять.

Что делать?

Вопрос в том, что? Выводить СДПГ из «Большой коалиции»? Разговоры об этом, скорее всего, пойдут, однако вряд ли они приведут к какому-то результату. Выходить из коалиции уже бесполезно – в нее не надо было входить. Теперь СДПГ уже на борту подлодки им. Меркель в глубине политических проблем.

Не менее интересен вопрос и о том, что будут менять в самом ХДС/ХСС? Да, скорее всего ХСС сформирует правительство (с социалистами, а также, возможно, консервативной партией «Свободные избиратели», взявшей 27 мандатов), однако проблему с популярностью это не решит. «Стратегия, которую Христианско-социальный союз (ХСС) успешно применял на протяжении десятилетий, а именно — уверенно позиционировал себя перед избирателями в качестве христианской, консервативной и в то же время социально ответственной партии, больше не работает», — пишет Дойче Велле. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер и лидер ХСС (а по совместительству, министр внутренних дел Германии) Хорст Зеехофер уже пытаются спихнуть друг на друга вину за этот провал.

Большинство аналитиков все-таки склонны считать, что виноват Зеехофер. Министр решил бороться с ростом популярности АдГ попыткой сыграть на антииммигрантском поле – и проиграл. «Итоги выборов в Баварии должны быть уроком каждому, кто хочет уйти вправо вместо того, чтобы полагаться на свои успехи в проведении центристской политики, - говорит одна из лидеров ХДС Серап Гюлер. – Нельзя бороться с популизмом при помощи популизма».

С другой стороны, и ХДС тут особо нечему радоваться. Уволить Зеехофера с поста министра Меркель не может (это вызовет кризис в коалиции), да и у нее самой проблем достаточно – общенациональный рейтинг ХДС колеблется в районе 28%. Выборы в Баварии еще раз показали, что Германия стоит на пороге изменения самой партийной архитектуры, где в центре устоять будет очень сложно.

«Открытые» против «закрытых»

«Старое противопоставление правых и левых, которое длится со времен промышленной революции и Карла Маркса, становится в нынешней информационной экономике все менее релевантным. На ее место приходит новое разделение – между сторонниками открытого и закрытого общества. К первому относятся те, кто поддерживает иммигрантов, свободную торговлю и плюрализм. Ко второму относятся антиимигрантские, националистические и авторитарные силы», — так формулирует новцую политическую дилемму (очевидно, что с точки зрения «открытых») главред немецкой Handelsblatt Андреас Клют. Собственно, именно «первые» и «вторые» оказались главными триумфаторами выборов в Баварии.

«Авторитарными националистами» в Германии, конечно же, считается Альтернатива для Германии. Она получила 10,2% голосов и 22 места в баварском ландтаге. 28 октября пройдут выборы в Гессене, и когда по их итогам АдГ пройдет в местный ландтаг (а она пройдет – опросы дают ей порядка 13%), то получится, что Альтернатива теперь присутствует во всех региональных парламентах.

Учитывая крайне высокую популярность АдГ на востоке Германии, ряд экспертов предсказывают, что эта антииммигрантская и антиевропейская сила станет чуть ли не главной оппозиционной партией в Германии, и с этим вынуждены будут считаться даже европейские чиновники. Министр внутренних дел Италии и лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини (которому близка идеология АдГ) уже заявил, что «в Баварии выиграли перемены, проиграла система, которая отвратительно управляет в Брюсселе». По той же причине довольна и Марин ле Пен.

Однако, при всем уважении к Альтернативе, выиграла в Баварии все-таки не она, а совсем другие представители «перемен» — проиммигрантские силы, выступающие за плюрализм и свободу торговли. Партия «Зеленых».

Если ХСС решила ответить на вызов АдГ за счет смещения вправо, то «Зеленые» поступили наоборот – они стали аккумулировать ту часть электората, для которой ультраправые являются не решением проблемы, а самой проблемой. «Зеленые позиционировали себя как самая четкая и бескомпромиссная альтернатива «Альтернативе для Германии» – и были награждены за это ростом рейтингов», — пишет Андреас Клют. В итоге партия получила 17,5% (против 8,6% на прошлых выборах) – и взяла 38 мандатов. Анналена Бербок – одна из руководителей «Зеленых» – уже заявила о том, что поддержавшие ее партию баварцы отдали свои голоса «за защиту прав человека и человечества».

Да, не факт, что «Зеленые» смогут повторить такой успех в ряде других земель. Бавария, все-таки, очень богатый регион, с самым низким по Германии уровнем безработицы и штаб-квартирами множества крупных компаний, это хорошая питательная среда для глобалистской, экологически окрашенной идеологии. В других землях ФРГ и ситуация другая. Однако недооценивать их тоже не стоит. Так, опросы дают им почти 18% голосов и третье место на предстоящих через две недели выборах в Гессене (что больше, чем у АдГ). Причем, данный процент может увеличиться в том случае, если Социал-демократы и ХДС/ХСС к этому времени и не осознают, как справиться с баварским землетрясением.