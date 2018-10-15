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Москва, 15.10.2018

Доллару грозит сокрушительный удар

«Expert Online» 2018
  • Доллару грозит сокрушительный удар
Алексей Павлишак/ТАСС

Американский доллар может принять на себя сокрушительный удар, который последует, если Эр-Рияд примет ответные меры на предполагаемые санкции США. Как стало известно телеканалу Al Arabiya, власти Саудовской Аравии рассматривают около 30 таких мер, которые могут принести огромный ущерб американской экономике.

Источники в саудовском руководстве называют среди прочих - резкое повышение цен на нефть и отказ от продажи углеводородов за доллары, введение эмбарго на американские товары, в том числе отказ от закупок оружия из США.

В случае введения американских санкций Эр-Рияд готов развернуться в сторону Пекина и Москвы в военной и экономической сферах.

Очевидно, что причиной утечки является предупреждение Вашингтона от "опрометчивых действий" и саудовские власти надеются, что Белый дом все-таки не пойдет на такие шаги.

Однако озвученный набор мер говорит о том, что они уже являются "опцией на столе" и теперь ультиматум Саудовской Аравии в адрес США так или иначе носит долгосрочный характер.

Напомним, о санкциях в Вашингтоне заговорили после исчезновения саудовского журналиста в Турции.

Джамаль Хашукджи пропал 2 октября, в последний раз его видела невеста, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. Женщина прождала его пять часов, но он так и не вышел к ней. По версии турецких властей, журналист был убит в консульстве, в Эр-Рияде настаивают, что он пропал уже после того, как покинул консульство. Позже появилась информация о том, что допрос, пытки и момент убийства Хашукджи записались на его Apple Watch.

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