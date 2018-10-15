Эстония выставила России счет за «оккупацию»

Таллинн намерен взыскать с Москвы приблизительно 1,2 миллиарда евро. Именно в такую сумму Эстония оценила ущерб от «советской оккупации».

В частности политики этого прибалтийского государства смогли перевести в денежный эквивалент человеческие потери в ходе сталинских репрессий и участия во Второй мировой войне. Сюда же включена сумма от ущерба, нанесенного сельскому хозяйству в результате принудительной коллективизации, передает Sputnik Эстония.

В частности в сообщении эстонского Минюста говорится, что страна лишилась миллиона гектаров сельхозземель, были загрязнены грунтовые и поверхностные воды. Кроме того, были разрушены государственность и образование.