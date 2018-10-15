Минобороны продает участок рядом с Кремлем за 1,25 млрд рублей

Министерство обороны России выставило на аукцион территорию площадью в 1,36 га, расположенную на Садовнической улице, которая примыкает к Садовнической набережной Водоотводного канала. Объявление о продаже размещено на сайте агента правительства по вовлечению неэффективно используемых участков «Дом.РФ». 13 различных зданий и сооружений общей площадью 7,8 тыс. кв. м, принадлежащих ведомству, оценены в 1,25 млрд рублей. Однако эксперты полагают, что итоговая цена сделки, которая пройдет в ноябре, будет гораздо выше первоначальной.

Как сообщает газета «Коммерсант», аукцион является единственным предложением в открытой продаже в такой премиальной локации.