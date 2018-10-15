Опубликован список самых посещаемых городов мира

Эксперты транснациональной финансовой корпорации Mastercard опубликовали ежегодный отчёт, в рамках которого исследуются тенденции в области туризма и путешествий в 162 городах мира.

В рамках этого исследования они подсчитали количество туристов, которые приезжают в города мира. Согласно рейтингу Mastercard, самым посещаемым городом планеты в 2018 году стала столица Таиланда – Бангкок. Здесь с начала года уже побывали около 22 млн человек.

На втором месте - столица Великобритании Лондон. Его посетили 20,42 мл человек. На третьем – город влюблённых – Париж (17,95 млн). Следом расположились Дубай (16,66 млн) и Сингапур (14,47 мл.)

В ТОП-10 самых посещаемых иностранными туристами городов мира также попали: Нью-Йорк (13,67 млн), Куала-Лумпура (13,53 млн), Стамбул (12,8 млн), Токио (12,12 млн) и любимая многими россиянами курортная Анталья (11,27 млн).

Любопытно, в что в 20-ку самых посещаемых городов мира не вошёл ни один из российских городов. Этому не помогло даже проведение в нашей стране футбольного первенства планеты, которое проходило в РФ летом этого года.