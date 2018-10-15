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Москва, 15.10.2018

Россия готова перейти на расчёты в нацвалютах с Великобританией

«Expert Online» 2018

Борис Абрамов – торговый представитель нашей страны с Великобританией – заявил, что компании РФ и Британии в любой момент могут отказаться от американского доллара и перейти на расчёты в фунтах, если это потребуется.

По его словам, фунт – такая же свободно конвертируемая валюта, как доллар и евро. А так как функционирует готовая инфраструктура для того, чтобы рассчитываться между двумя странами этой валютой, то сделать это в любой момент передаёт РИА Новости.

При этом он пояснил, что для компаний РФ вообще нет никаких проблем, чтобы открыть счёт в фунтах в российском или зарубежном банке.

Кроме того, Россия может также купить фунт на Московской бирже и им рассчитаться.

Однако, как признался Абрамов, для Великобритании перейти на рублёвые расчёты будет гораздо сложнее. Но и здесь, по его мнению, есть выход – ничто не мешает российскому экспортеру за поставки своих товаров требовать рубли.

«В настоящее время доллар используется лишь по одной причине – он понятен всем участникам сделок – продавцу, покупателю и банку. Однако, если у Великобритании неожиданно возникнут ограничения на использование в долларовых расчётах, то система тут же перестроится в сторону других валют», – резюмировал торговый представитель России с Великобританией, добавив, что пока в этом просто нет необходимости, так как в «зелёных» пока проще и дешевле рассчитываться.

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