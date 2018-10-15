Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 15.10.2018

Россия поможет Ирану продавать нефть по всему миру, несмотря на санкции США

«Expert Online» 2018

Москва намерена помочь Ирану обойти санкции США, которые вступят в силу в ноябре и перекроют экспорт нефти из страны, сообщает агентство mako.co.il со ссылкой на «секретный документ МИДа».

В документе сообщается, что Тегеран намерен переправлять свою сырую нефть через Каспийское море на нефтеперерабатывающие предприятия в Россию. А уже с российской территории нефть будет продаваться по всему миру.

Предложенная схема предполагает продолжение сотрудничество не только Москвы и Тегерана, но и стран Евросоюза, которые «будут молчаливо соглашаться с тем, что Тегеран продолжит продавать нефть азиатским государствам в надежде, что он не выйдет из ядерного соглашения», передает mako.co.il.

Как сообщает СМИ, в будущем данный механизм будет применяться для обхода и других санкций США.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
      Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
    2. Курс доллара: на рынке происходит что-то странное
      Ситуация на валютном рынке удивила экспертов
    3. Курс доллара становится необъяснимым
      Курс доллара становится необъяснимым