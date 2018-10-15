Россия поможет Ирану продавать нефть по всему миру, несмотря на санкции США

Москва намерена помочь Ирану обойти санкции США, которые вступят в силу в ноябре и перекроют экспорт нефти из страны, сообщает агентство mako.co.il со ссылкой на «секретный документ МИДа».

В документе сообщается, что Тегеран намерен переправлять свою сырую нефть через Каспийское море на нефтеперерабатывающие предприятия в Россию. А уже с российской территории нефть будет продаваться по всему миру.

Предложенная схема предполагает продолжение сотрудничество не только Москвы и Тегерана, но и стран Евросоюза, которые «будут молчаливо соглашаться с тем, что Тегеран продолжит продавать нефть азиатским государствам в надежде, что он не выйдет из ядерного соглашения», передает mako.co.il.

Как сообщает СМИ, в будущем данный механизм будет применяться для обхода и других санкций США.