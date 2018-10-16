Товары из Европы тем хуже, чем дальше на восток

Поспорим о вкусах

Польское антимонопольное ведомство выявило различия в качестве продуктов питания, предназначенных для продажи в магазинах Польши и других стран Западной Европы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя управления защиты конкуренции и потребителей UOKiK. Например, в Lipton Ice Tea, произведенном для польского рынка, содержалось меньше экстракта чая. Кроме того, он содержит сахар, фруктозу и подсластитель. В тот же продукт для немецкого рынка производитель добавил только сахар.

Как пояснил представитель UOKiK, ведомством сравнивались продукты, которые имели оригинальную маркировку на польском языке и без польской маркировки на оригинальной этикетке. «Выяснилось, что продукты в польских магазинах часто имеют качество ниже, чем в западных», — сказал собеседник агентства. «С точки зрения потребителя, различия в качестве продуктов чаще указывали на более низкое качество польских товаров. Только в двух случаях продукт для Польши имел лучшие качественные характеристики», – добавил он.

На самом деле проблема имеет отношение не только к польскому продовольственному рынку и возникала не сегодня, указывает финансовый консультант Teletrade Михаил Грачев. «Буквально на бытовом уровне мы всегда ощущали разницу в качестве товаров и продуктов, произведенных и сделанных "за бугром" и в родном отчестве, пусть одним и тем же производителем, – говорит он. – Любая хозяйка подтвердит, что стиральный порошок от Henkel , сделанный в Германии, Польше или Словакии и в Новомосковске на заводах одного концерна будет стирать по-разному. Курильщики скажут, что сигареты от Phillip Morris с фабрик в Виржинии, Гамбурга и Санкт-Петербурга имеют разный аромат. И в чью пользу будет выбор – комментировать не надо. Список можно продолжать до бесконечности, от Кока-Колы, белья и до автомобилей».

Но проблема кроется не в том, что кто-то не любит потребителей из Восточной Европы или России и намеренно снижает для нас качество, а в разнице стандартов качества и степени контроля над ними, полагает эксперт. Действительно, западноевропейские стандарты в основном регулируются Еврокомиссией и маркируются ISO (International Organization for Standardization — Международная организация по стандартизации). Это предполагает, что требования к качеству товаров и продуктов весьма жёсткие, а контроль за стандартами и подавно. Попытки мошенничать с составом продукции бывают и там, но это редкие и несистемные случаи.

А вот для продуктов, которые экспортируются в третьи страны, стандарт разрешает применять так называемые «национальные вкусовые традиции». Пользуясь этой лазейкой, отмечает Михаил Грачев, производители могут позволить себе безнаказанно заменять в составе конечного продукта одно на другое, более дешевое, часто в ущерб качества. С учетом объемов производства подмена приносит существенную экономию. В производстве промышленных товаров существенная разница есть в стандартах качества материалов, стандартах обработки и многое-многое другое.

К сожалению, наш выбор ограничен тем, что предлагается на отечественных прилавках, констатирует эксперт. И высокая цена, которая выставлена на продуктах топовых брендов, не всегда соответствует качеству продуктов. Исправить ситуацию возможно наевшим оскомину способом – приближением к западным стандартам. Факт в том, что выражение «западный стандарт» это не пустой звук, в чем наши соотечественники имеют возможность убедиться. Так что есть, к чему стремиться.

Вся надежда только на себя

Официальная позиция производителей по данному вопросу заключается в том, что разное качество — это необходимая адаптации под вкусовые предпочтения той или иной страны, добавляет ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. И случай с разницей качества продуктов действительно не первый. Исследования проводятся регулярно. И в прошлом году в СМИ обсуждалось качество Sprite, Nutella для таких стран как Чехия, Польша, Венгрия и так далее. По опросам, порядка 80% населения отмечают значительные вкусовые отличия и не верят комментариям производителей, называя это неким расизмом.

Если учесть тот факт, что Германия является драйвером и лидером всего союза, то, и в самом деле, с ее точки зрения все, кроме Германии могут считаться менее значимыми в Евросоюзе, указывает эксперт. Соответственно, неудивительно, что для населения разных стран действительно могут делать продукты отличного качества.

Относительно же качества продуктов из ЕС для России Денис Владимиров отмечает, что ситуация не настолько плачевная, так как у нас, во-первых, действует ограничение на ввоз различных продуктов питания из других стран (не по вопросу качества, но тем не менее), и всегда есть выбор – можно купить отечественную продукцию.