Jaguar XE: прыжок дикой кошки

Младший в семействе может быть и самым прытким. Это наблюдение вполне применимо к компактному седану Jaguar XE. Являясь самой маленькой в модельном ряду Jaguar эта машина может дать фору по динамике и управляемости авто размером побольше.

К компактным седанам я раньше относился скептически. «Хорошего автомобиля должно быть много» -- этот популярный особенно в России постулат до недавнего времени казался мне веским и обоснованным. Но сев в Jaguar XE, тут же подумалось «А зачем машина должна быть обязательно большой?». По размерам ХЕ, на мой взгляд, -- это ровно то, что нужно среднестатистическому городскому жителю. В багажнике вполне умещается самое необходимое даже на среднюю семью. Конечно, в поход с рюкзаками и палатками на такой машине не поедешь. Премиальный и аристократический ХЕ подразумевает совсем другой образ жизни, когда останавливаешься в уютной гостинце, с собой вместо баулов в багажник (размером 455 литров) берутся пару компактных чемоданчиков, а для всего остального есть банковская карточка.

Модель Jaguar XE выпускается британской маркой с 2015 г., она создана на совершенно новой платформе iQ, при этом машина эта примечательна тем, что под капотом у неё дебютировали моторы семейства Ingenium. В Россию Jaguar XE сейчас поставляется в большом разнообразии модификаций: в пяти комплектациях с шестью типами двигателей (четыре бензиновых и два дизельных). И главное, что теперь можно выбрать вариант не только с задним, но и с полным приводом (те, кто покупали машины еще два года назад не могли получить такую возможность, о чем сейчас жалеют).

Нам на тест достался вариант с турбированным бензиновым 2-х литровым мотором мощностью 250 л.с. Машина в такой комплектации ведет себя на дороге вполне динамично. Заявленный разгон до 100 км/ч за 6,2 по ощущениям вполне соответствует действительности: Jaguar XE подобно дикой кошке готов в любой момент совершить дерзкий бросок и оставить позади других участников дорожного движения. Остается только следить за стрелкой на спидометре и да за камерами скорости, чтобы потом в почтовый ящик не получать неприятные послания от ГИБДД.

Неплоха машина и в поворотах: почти когтями она вцепляется в дорогу на крутых поворотах, без кренов выходя на замысловатых дорожных змейках. Во многом такие повадки объяснимы конструкцией «тележки» автомобиля: в подвески авто как сзади, так и спереди основная часть деталей сделана из алюминия. При этом задние пружины немного вынесены вперед, что, по словам инженеров Jaguar, делает подвеску с одной стороны более комфортной, а с другой – она не теряет продольную и поперечную жесткость, что важно для острой и динамичной езды.

Обращает на себя внимание различные опции комфорта: например, автомобиль обрел функцию сенсорного бесконтактного открывания двери багажника: если руки заняты, достаточно провести ногой под задним бампером. Среди других новых опций — система Configurable Dynamics, позволяющая водителю персонализировать настройки работы дроссельной заслонки, двигателя и рулевого управления. А мультимедийная система оснащена теперь технологией двойного изображения Dual View, позволяющая водителю и пассажиру одновременно видеть разную информацию на центральном дисплее.

Ну и в целом отделка дорогими материалами создает в салоне ощущение аристократичности – так и хочется для поездки в такой машине надеть дорогой пиджак с галстуком. Интересно смотрятся и разные элементы оформления – например, элементы подсветки в салоне могут меняться в зависимости от режима движения – при выборе спортивного режима салон окрашивается в агрессивный красный цвет.

К недостаткам машины, пожалуй, можно отнести её маленький дорожный просвет –как и положено машине со спортивными повадками, автомобиль имеет клиренс всего в 110 мм. То есть на плохой дороге с ямами этот автомобиль рискует чиркать днищем, а сильный снег и сугробы он может на него сесть. По цене Jaguar XE сейчас предлагается в России от 2,9 млн. руб. в начальной версии Pure до 4,1 млн. в топовой модификации S. Дороговато, конечно, но удовольствие от управление таким автомобилем семейства кошачьих того стоит.