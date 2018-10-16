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Москва, 16.10.2018

Лондон прогнозирует расширение влияния России в мире

«Expert Online» 2018

В ближайшие 10 лет Россия расширит свое влияние на международной арене, говорится в опубликованной в понедельник дополненной версии доклада Global Strategic Trends Минобороны Великобритании.

Британское военное ведомство уточняет, что прогнозируется расширение российского присутствия в Арктике, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Помимо этого, Лондон волнует расширение контактов России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня на эти страны приходится 60% продаж российского вооружения.

В докладе отмечается, что Россия «ищет возможности углубления торговых и оборонных связей с Китаем», а также «может договорится  с другими региональными державами о проектах в Юго-Восточной Азии, расширив тем самым контакты. Британские аналитики отметили и военные связи с Индией, а также новые контакты с Пакистаном.

Новая версия доклада с материалами по России Global Strategic Trends, ставшая уже шестой по счету, должна стать руководством для правительства Великобритании по «пресечению создания новых рисков».

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