Мединский: рэп – русское искусство, а первый в мире рэпер – это Маяковский

Владимир Мединский – глава Минкультуры – считает, что великий русский и советский поэт Владимир Маяковский является первым исполнителем рэпа в мире.

При этом он убеждён, что в самое ближайшее время рэп будут считать русским искусством, передаёт РИА Новости.

По словам Мединского, русскую культуру всегда отличала открытость и восприимчивость ко всему чужому. В частности, чиновник напомнил, что балет - это не русское искусство. Однако именно русский балет известен по всему миру.

Он также признался, что его нервирует, даже бесит увлечение молодежи рэпом

«Но когда я погрузился в него внимательнее, пообщался с сыном, послушал, то чем он увлекается, у меня возникло ощущение, что через некоторое время мы будем говорить, что рэп – это русское искусство», – убеждён Мединский.

При этом он признался, что рэп, конечно же., зародился в Америке, однако «развитие получил у нас».

«Вот я рассказал сыну, что самый первый в мире рэпер – это Маяковский. Теперь классу это всё пересказал – и они читают, согласились», – резюмировал министр культуры.