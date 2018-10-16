Новые облигации помогут застраховать рубль от доллара

В России появился новый вид ценной бумаги – структурная облигация, по которой не предусматривается обязательный возврат номинальной стоимости. Это инструмент для квалифицированных инвесторов, предупреждают аналитики, впрочем, только профессионалам он сейчас и будут предложен

Начиная со вторника, 16 октября в силу вступили поправки в закон о ценных бумагах РФ, которые были приняты Госдумой в марте этого года. В соответствии с ними, передает ТАСС, в России появляется новый вид ценной бумаги – структурная облигация, которая не предусматривает гарантированного возврата их владельцам номинальной стоимости бумаги. Выплата владельцу номинальной стоимости или дохода зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств, которые должны быть зафиксированы в решении о выпуске ценной бумаги.

Полномочиями устанавливать критерии структурных облигаций для расширения состава приобретателей наделяется ЦБ. На первом этапе структурные облигации будут размещаться только среди квалифицированных инвесторов. Структурную облигацию нельзя будет погасить досрочно по усмотрению эмитента, за исключением не зависящих от него случаев. Специализированные финансовые общества, дилеры и брокеры вправе размещать только структурные облигации, которые обеспечены залогом денежных требований или иного имущества.

Новость о вводе в обращение нового вида облигаций почти наверняка вызовет у наблюдателей противоречивые чувства, уверен директор по инвестициям ИК "Питер Траст" Михаил Алтынов. Дело в том, объясняет он, что время выхода для таких облигаций нельзя назвать удачным. Несколько штрихов к состоянию российского облигационного рынка: осле анонса санкций на новый госдолг в августе доходности ОФЗ выросли на 1.5-2.0%, Минфин несколько раз отменял аукционы по размещению, а последнее размещение на 5 млрд рублей вместо обычных 40 млрд сложно называть большим успехом.

Рынок еврооблигаций после апрельских санкций против «Русала», продолжает аналитик, практически встал, активно размещаться в валюте прекратили еще раньше, но ввод ограничений на компанию Олега Дерипаски произвел на еврооблигационный рынок шоковое впечатление. Корпоративные облигации теперь размещаются заметно менее активно по сравнению с 2017 годом.

В связи с этим возникает вопрос: кто же станет покупателем новых структурных облигаций? Тем более, что условия выпуска довольно экзотические для рынка РФ, указывает эксперт.. Они подразумевают, судя по имеющейся информации, что выплаты владельцу номинальной стоимости не гарантированы, могут осуществляться в неденежной форме, а выплата дохода зависит от обстоятельств. Эмитенты же, из-за требований обеспечения, также вряд ли побегут выпускать эти облигации.

Таким образом, делает вывод Михаил Алтынов, новость про структурные облигации точно не воззовет ажиотажа на рынке, так как сложно предполагать интерес к ним тогда, когда с прохладой относятся даже к гарантированным государством ОФЗ.

«Не думаю, что данные облигации будут востребованы у широких масс: по большей части этот продукт является страховкой на случай наступления неблагоприятного события и используется профессиональными игроками, чтобы защититься от убытков», – соглашается аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Российские банки и ранее выпускали структурные бонды, напоминает он, но в отсутствии регуляции им приходилось привлекать иностранные юридические лица и работать по зарубежным законам. Причем до антироссийских санкций финансовые организации могли задействовать собственные дочерние компании, зарегистрированные за границей, однако, с недавнего времени им пришлось искать абсолютно не связанные фирмы, что увеличивало издержки и приносило меньше прибыли как эмитентам, так и покупателям бумаг. Таким образом, создание отечественного законодательства было лишь вопросом времени.

В целом же, считает Михаил Мащенко, появление данных инструментов в российском правовом поле является отличной новостью. Квалифицированные инвесторы смогут, например, эффективно страховать свои рублевые сбережения от роста стоимости доллара или же и вовсе целенаправленно использовать бумаги для получения дохода, имея перспективу получить гораздо большую прибыль, чем по классическим облигациям или депозиту. Тем не менее, предупреждает аналитик, необходимо быть осторожным: как и в случае с любыми другими сложными финансовыми продуктами, важно крайне внимательно изучить все условия. Банки, не желая терять деньги, могут установить верхнюю планку выплат либо вовсе отказаться от уплаты какого-либо дохода, если он будет больше прогнозируемого размера, и просто вернуть вложенные средства инвестору.