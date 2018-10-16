Подсчитан ущерб для мировой экономики от торговой войны Трампа

В Международном валютном фонде подсчитали, что мировая экономика потеряет 1,52 триллиона долларов из-за торговой войны, которую развязал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает испанская газета ABC со ссылкой на ежегодное заседание МВФ.

При этом, как отмечают в организации, США в долгосрочной перспективе получат наибольший ущерб от своих действий.

При самом пессимистичном сценарии сокращение мирового рынка достигнет 17%, а мировой ВВП снизится на 1,9%. В МВФ сообщают, в этом случае мировую экономику ждут еще большие потрясения, чем во времена финансового кризиса 2008-2009 года.

Помимо этого, как заверяют в Фонде, международная торговля столкнется с наибольшими проблемами именно в 2019 году, поскольку к этому периоду в полной мере будет ощутимо влияние протекционизма администрации Трампа на мировую экономику.