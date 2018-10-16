Валдайский форум: зомби не умирают

«Жизнь в осыпающемся мире» — для названия доклада на солидном Валдайском форуме это звучит необычно, но что есть, то есть, и немало еще необычного прозвучало на XV ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Новый девиз — «Me first»

Пятнадцатого октября 2018 года в Сочи начало работу Юбилейное XV Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое продлится до 18 октября. Тема заседания этого года – «Россия: программа на XXI век». Примечательно, что по сравнению с 2017 годом повестка сменилась с внешней на внутреннюю. Так если в прошлом году эксперты обсуждали трансформацию социально-политической картины мира, то в этот раз во главе угла находится Россия, ее политические и социально-экономические перспективы, общественное и культурное развитие, место в формирующемся мире. Подобное смещение акцентов наглядно отражает глобальные мирополитические тенденции последних лет. Именно их эксперты и обсудили в рамках презентации очередного ежегодного доклада о мироустройстве, подготовленного специально к заседанию. В этот раз он носил романтично-пессимистичное название

«Жизнь в осыпающемся мире».

Как отметил во время первой сессии заседания директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федор Лукьянов, сегодня в мире доминирует принцип «Me first», основанный на сочетании двух популярных лозунгов современности: фразы президента США Дональда Трампа «America First» («Америка прежде всего») и популярного хэштега «Me Too» («Я тоже»), подчёркивающего осуждение сексуального насилия и домогательств. Этот новый принцип означает, что каждое государство вслед за Штатами начинает утверждать: «Моя страна – прежде всего». Авторы доклада считают, что время совместных усилий не дало тех результатов, которые все ожидали, и каждый теперь занимается собой, действуя мировой арене исходя из эгоистичных интересов. Таким образом, парадигма экономического сотрудничества и всеобщей интеграции сместилась в сторону протекционизма и антиглобализма. «Развилка формирования эффективно функционирующего международного порядка на основе глобального управления пройдена. Мир двинулся в ином направлении. Он соскользнул в эпоху односторонних решений», – отмечается в докладе.

«Сервисные компании» государств

В таком гоббсовском мире «всех против всех» наиболее шатким становится положение международных институтов как инструментов совместного управления. Уже сегодня можно наблюдать фактический паралич Совета Безопасности ООН по вопросам, напрямую затрагивающих интересы его постоянных членов. Как считают авторы доклада, неэффективность ряда ключевых международных институтов обусловлена в первую очередь тем, что они были сформированы во времена предыдущего мирового порядка и являлись его «продуктом, символом и опорой». Современный мировой порядок образовался не в результате большой войны, как предыдущие, а в процессе ряда постепенных метаморфоз, так что сохранил старые правила и институты. «Он не рухнул, как это было в 1914 или 1939 году. Все системы, все международные институты сохраняются, но они напоминают зомби», – отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Тимофей Бордачев.

В докладе высказано несколько предположений насчет дальнейшей судьбы международных институтов, вплоть до исчезновения ООН при радикальном сценарии. Однако эксперты уверены, что до этого вряд ли дойдет. «Зомби не умирают. Международные организации останутся. Другой вопрос, в каком виде», – отмечает исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. Авторы доклада высказали весьма оригинальное предположение. «В перспективе 15–30 лет, если процесс не повернётся вспять, ООН светит превратиться в совокупность функциональных агентств, призванных заниматься проблемами, с которыми сами государства возиться не хотят», – говорится в докладе. Таким образом, международные институты рискуют превратиться в «сервисные компании», обслуживающие государства.

Премия в традициях постмодернизма

В рамках заседания Клуба в Сочи также состоялась уже ставшая традиционной церемония вручения Премии клуба «Валдай». Ею награждаются ученые, внесшие значительный вклад в понимание и объяснение изменений, происходящих в мировой политике. В прошлом году награду получил доктор исторических наук, профессор, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин за свою работу по достижению перемирия в Сирии. В этот раз лауреатом премии стал член Британской Академии, профессор-исследователь Кембриджского университета Доминик Ливен.

Как пояснили организаторы, премия была вручена британскому историку «за выдающиеся научные достижения в области изучения истории России, за новый и оригинальный взгляд на ее свершение в имперский период, а также за вклад в осмысление глубинных причин русской революции». Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексей Миллер отметил, говоря о лауреате, что «его книги об участии России в Первой мировой войне, о русской аристократии, о Романовых, Николае Втором, войне России с Наполеоном принесли ему заслуженную известность и премии». Кстати, и в данном случае можно наблюдать смену ориентации с внешней повестки (перемирие в Сирии) на внутреннюю (история России).