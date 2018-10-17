США обновят стратегию ПРО с учетом России и Китая

Вооруженные силы США намерены обновить стратегию противоракетной обороны, чтобы добиться превосходства над ближайшими противниками России и Китая, сообщает Defense News.

Об этом заявил командующий сухопутными войсками и противоракетной обороной генерал-лейтенант Джеймс Дикинсон.

Он также отметил, что текущие инвестиции службы и «дорожная карта» для противоракетной обороны совпадают с целями, поставленными в документе о стратегии использования ПРО.

«У нас сейчас достаточный оборонный бюджет и мы уверены, что эта стратегия будет, в конечном итоге будет реализована», - сообщил Дикинсон.

Последняя стратегия была разработана в 2012 году. В 2015 году документ был обновлен, объяснил военный, но с тех пор многое изменилось.

«Теперь мы ощущаем угрозы, которых мы не видели в 2015 году, поэтому нам пришлось корректировать нашу стратегию и адаптировать с учетом нового времени», - сказал Дикинсон.

Стратегия, будет направлена ​​на создание интегрированной многоуровневой противоракетной обороны, добавил военный.