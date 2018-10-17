Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 17.10.2018

США обновят стратегию ПРО с учетом России и Китая

«Expert Online» 2018

Вооруженные силы США намерены обновить стратегию противоракетной обороны, чтобы добиться превосходства над ближайшими противниками России и Китая, сообщает Defense News.

Об этом заявил командующий сухопутными войсками и противоракетной обороной генерал-лейтенант Джеймс Дикинсон.

Он также отметил, что текущие инвестиции службы и «дорожная карта» для противоракетной обороны совпадают с целями, поставленными в документе о стратегии использования ПРО.

«У нас сейчас достаточный оборонный бюджет и мы уверены, что эта стратегия будет, в конечном итоге будет реализована», -  сообщил Дикинсон.

Последняя стратегия была разработана в 2012 году. В 2015 году документ был обновлен, объяснил военный, но с тех пор многое изменилось.

«Теперь мы ощущаем угрозы, которых мы не видели в 2015 году, поэтому нам пришлось корректировать нашу стратегию и адаптировать с учетом нового времени», - сказал Дикинсон.

Стратегия, будет направлена ​​на создание интегрированной многоуровневой противоракетной обороны, добавил военный.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: на рынке происходит что-то странное
      Ситуация на валютном рынке удивила экспертов
    2. Курс доллара становится необъяснимым
      Курс доллара становится необъяснимым
    3. Доллару грозит сокрушительный удар
      Доллару грозит сокрушительный удар