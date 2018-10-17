Как заработать на гречке?

Восьмой выпуск проекта «Пилим по России». Город Киров. Основатели компании «Настин Сластин» рассказывают, как зарабатывать на пророщенной гречке.

В этом выпуске у нас получилась история о том, как желание есть правильную и полезную еду позволило еще и неплохо зарабатывать. Александр и Ольга, семейная пара из Кирова, занимаются во всех смыслах полезным бизнесом: они проращивают различные культуры, высушивают их с максимальным сохранением всех полезных веществ и делают СПЗ — суперполезные завтраки. Ежемесячный оборот из бизнеса сейчас составляет 1,6 млн рублей, рентабельность — целых 50%.

Начинали они с производства мармелада, проращивания гречки исключительно для себя, в домашних условиях. Потом, как это часто бывает, предложили попробовать то, что у них получалось, друзьям. И закрутилось.

Ребята прекрасно понимают, как и в каком направлении развиваться, но им, как и большинству наших героев, не хватает честных партнеров. Они готовы обсуждать любое сотрудничество, и вот что для начала им пришло в голову:

— компания «Настин Сластин» может предоставлять товарные кредиты тем, кто будет продавать их продукцию, либо использовать ее в качестве ингредиентов в кафе или ресторанах;

— Александр и Ольга хотят открыть кафе, меню которого будет основано на продукции, которую они производят. Для этого им необходимы поставщики сырья для производства. Еще они открыты для инвестиций и у них есть проект расширения своего бизнеса и создания продовольственного кластера полезной еды. Так что вперед, бизнес очень интересный, а главное — полезный!