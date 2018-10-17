Медведев: санкции США против банковского сектора РФ - «объявление торговой войны»

Санкции против банковского сектора России - "объявление торговой войны", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews. Об этом сообщает ТАСС.

"Санкции в отношении банковского сектора - это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжелые санкции, - сказал он. - Нет никаких сомнений, что мы подобного рода давление сможем преодолеть".

"У нас нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления, - добавил Медведев. - Вопрос только в том, зачем это надо. Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок, в том числе международный экономический порядок".

По словам главы кабмина, степень интегрированности, взаимововлеченности российско-американской экономики очень незначительна. "От того, что американцы объявляют санкции в отношении нашей страны, американский бизнес не очень сильно страдает, - сказал премьер. - Именно потому, что у нас небольшой объем торгового оборота". "Но европейский бизнес страдает очень сильно, потому что у нас огромный объем торгового оборота", - подчеркнул Медведев.



Медведев также заявил, что антироссийские санкции Евросоюза влияют на РФ, но расплачиваться за них приходится и жителям Европы.

Торговый оборот России с США, по словам премьера, составляет около €20 млрд. "Это ничто, - прокомментировал он эту цифру. - Торговый оборот с Европейским союзом гораздо выше".

По словам Медведева, 45% российского торгового оборота приходится на Европейский союз. "Это сотни миллиардов евро", - подчеркнул он. При этом после объявления санкций российский торговый оборот с Европейским союзом снизился почти наполовину - с €430 до €220-230 млрд.

Ранее вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини назвал санкции против России социальным, культурным и экономическим абсурдом.

"В рамках ЕС в эти недели идет дискуссия по поводу возобновления санкций на неопределенное время без консультаций с отдельными правительствами. Я считал, считаю и всегда буду считать, что санкции являются социальным, культурным и экономическим абсурдом", — заявил Сальвини в понедельник.

Европейские СМИ сообщали также, что Италия призовет страны ЕС на ближайшем саммите к смягчению санкций против РФ в части инвестиций малого и среднего бизнеса.