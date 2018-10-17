Рассол – под землю

Минприроды России предлагает предоставить предприятиям по добыче калийных и магниевых солей право закачки вод обратно в пласты горных пород.

Минприроды России предлагает внести поправки в федеральные законы «О недрах» и «Об отходах производства и потребления». Смысл нововведений в том, чтобы предоставить работающим на территории России предприятиям по добыче калийных и магниевых солей право закачивать воды обратно в пласты горных пород. При этом закачиваемая под землю вода юридически перестанет считаться технологическими отходами производства. Законопроектом вводится новый вид пользования недрами – размещение в пластах горных пород вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных природных и магниевых солей. В случае принятия законопроекта компании смогут получить право размещать воды на основании утвержденного технического проекта.

В целях сокращения негативного воздействия на окружающую среду размещение вод в подземных коллекторах (поглощающих горизонтах) будет осуществляться только в случае выполнения ряда требований. В частности, необходимо получение положительного заключения государственной экспертизы о пригодности участка недр для размещения. Такое размещение не должно наносить вреда запасам подземных вод, поставленным на баланс для питьевого водоснабжения, лечебных или промышленных целей.

Кроме того, необходима утвержденная в установленном порядке проектная документация на размещение вод, получившая положительное заключение государственной экспертизы о соответствии требованиям охраны окружающей среды.

Напомним, что еще в 2014 году похожий механизм был введен в России для размещения попутных вод компаниями, осуществляющими добычу углеводородного сырья.

Лишняя вода Дело в том, что осуществление горных работ шахтным способом чревато нарушением целостности водоносных горизонтов или столкновением с подземными водными резервуарами, что приводит к проникновению вод в подземные выработки. Эта проблема имеет место при шахтной добыче различных видов полезных ископаемых, но особенно остро стоит при добыче солей. Во-первых, в силу самой специфике этих ресурсов, приуроченных к осадочным породам, «богатым» на водоносные горизонты. Во-вторых, в силу нестойкости к воде – соль банально растворяется в ней, что приводит к утере возможности добычи ископаемых, а сама вода при этом превращается в разной степени насыщенности рассол.

Проблема решается удалением вод. В мире практикуется несколько различных способов их удаления: выпаривание, размещение в резервуарах-накопителях и шламохранилищах, сброс в поверхностные водные объекты или же размещение в подземных коллекторах (поглощающих горизонтах). Выпаривание сопровождается загрязнением атмосферного воздуха и образованием твердых отходов, к тому же затруднено в условиях не особо жаркого российского климата. Строительство дополнительных накопительных емкостей влечет за собой использование значительных по площади земельных участков. Сброс в поверхностные водные объекты оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом, наиболее перспективным в мировой практике считается метод обратной закачки рассолов в подземные коллекторы.

Острота проблемы удаления вод с предприятий по добыче калийных и магниевых солей может быть проиллюстрирована целой серией техногенных катастроф, приводивших к значительным разрушениям и утере значительных разведанных запасов калия и магния.

Первый случай аварии при добыче калийной соли был зафиксирован в октябре 1873 года во французском Варанжевиле: из-за слишком больших объемов выработки не выдержали колонны шахты, на поверхности появились концентрические провалы диаметром 160 и 350 метров.

Множество затоплений калийных рудников фиксировалось в Германии, 35 из них вследствие этого были полностью разрушены. Крупная авария произошла в марте 1989 года: обрушение подземных пустот под тюрингским городом Фёлькерсхаузен вызвало локальное землетрясение магнитудой в 5,6 баллов и привело к уничтожений сотен строений на поверхности, включая старинный замок.

В нашей стране крупная катастрофа имела место в июле 1986 года. При прорыве подземных вод на третьем руднике калийного комбината в Березниках образовалась карстовая воронка диаметром более 50 м и глубиной более 100 м. Были уничтожено шахтное оборудование стоимостью в 170 млн рублей (в ценах 1986 года) и запасы шахты – 300 млн тонн калийных солей.

Другая крупная авария имела место в октябре 2006 года на первом руднике того же Березниковского комбината. Вследствие поступления воды, вымывавшей соли, сформировалось три крупных провала на поверхности земли, пришлось переселить 12000 человек и построить новую 53-километровую железнодорожную линию. Материальный ущерб превысил 20 млрд рублей в действовавших тогда ценах.

Направление утилизации Таким образом, воду из калийных и магниевых рудников надо откачивать. Но куда?

В настоящее время в России принята практика подъема образующихся при добыче рассолов на поверхность с последующим складированием в специализированных наземных водоемах-резервуарах, изолирующих поднятые рассолы от контакта с грунтом и поверхностями водами.

По данным диссертации Владимира Трофимова (Горный институт Уральского отделения РАН) уже в 2005 году только на Верхнекамском месторождении под размещение таких резервуаров было задействовано более 1200 га площадей.

При этом, несмотря на принимаемые мероприятия по гидроизоляции объектов отвально-шламового хозяйства, избежать поступления в окружающую среду избыточных рассолов калийного производства не удается - объемы фильтрационных утечек рассолов из накопительных бассейнов достигают десятков - сотен тысяч кубометров в год. Данные процессы приводят к засолению природных геосистем (почв, фунтов, поверхностных и подземных вод), существенно влияя на экологическую обстановку Березниковско-Соликамской агломерации.

Российские калийщики ранее высказывали предложение разрешить сброс рассолов в поверхностные водные объекты, в том числе в Камское водохранилище (с последующим доступом ко всей Волго-Камской речной системе). Предложение вызвало резко негативную реакцию, и далеко не только у экологических активистов. Высказалось против даже Минприроды России.

В мире есть примеры сброса калийных рассолов в объекты поверхностной гидросферы. Но, как правило, речь идет о выводе их в уже соленое море, где объем сброса несопоставимо мал на фоне массы морских вод. Так, например, в канадской провинции Нью-Брансвик техногенные рассолы с водой из шахтного ствола ранее перекачивались по 34-километровму трубопроводу из калийного рудника в морской залив Фанди (ныне подобная практика запрещена канадским законодательством). Подобная 35-километровая трубопроводная система для сброса калийных техногенных отходов в море существует в Бразилии.

В Великобритании практиковался сброс техногенных отходов (300 тонн сухого хлористого натрия и 500 тонн глинистых шламов) в Северное море. Осуществляется сброс в Красное море отходов калийного производства из Иордании и Израиля (технологическая схема предполагает выпаривание в прудах рассолов Мертвого моря и сброс неизвлеченных остатков).

Но во всех этих случаях речь идет о море. В России же все известные месторождения лежат во внутренних, континентальных районах. А сколь-нибудь массовый сброс отходов в поверхностные воды может привести к экологической катастрофе в пределах всего Волго-Камского бассейна – то есть, по сути, почти всей Европейской части России.

В качестве примера можно привести массовый сброс калийных отходов в реки Рейн, Везер и Верра в Европе. Объем сброса в 1980-х годах достигал нескольких миллионов тонн солей в год. Как результат, содержание солей в водах той же Верры достигало 25000 мг/л – в то время как допустимый предел для обитания пресноводных существ определяется в 400 мг/л, а для питьевой воды – в 300 мг/л. Это означает как гибель речной фауны, так и невозможность использования этой воды в каких-либо хозяйственных целях без мероприятий по опреснению, подобно морской воде (например, Балтийское море имеет даже меньшую соленость).

В силу этих обстоятельств более широкое распространение в мировой практике получила подземная утилизация техногенных рассолов.

Наибольшее развитие эта технология получила в Германии и Канаде. Здесь существует несколько десятков полигонов по закачке промстоков в пласты горных пород на глубины от 300 до 1700 метров. Приемистость поглощающих скважин достигала 200 кубометров в час в Канаде и 1100 кубометров в час в Германии. Всего за время эксплуатации полигонов подземного сброса в этих странах в пласты-коллекторы было закачано более миллиарда кубометров рассолов.

На постсоветском пространстве закачка техногенных отходов калийного производства в пласты горных пород осуществляется с 1988 года в Белоруссии на Старобинском месторождении. Поглощающий горизонт лежит на глубинах 1800-2100 метров, закачка осуществляется со средней мощностью в 1000 кубометров в сутки.

Актуальность темы и перспективы В целом, как отмечают игроки рынка, новые правила, в случае их принятия, позволят более гибко и эффективно реагировать на ситуации в случае аварии, аномально большого притока воды в подземные выработки.

Нормально работающий рудник это никак не затрагивает, все притоки в рамках существующих норм укладываются. Но и приток воды «в норме» совсем небольшой. Существенные же притоки, как показала практика, способны вызвать как остановку производства и потерю запасов рудника, так и значительные разрушения на поверхности вследствие провалов грунта. Но риск таких притоков – увы – неизбежный спутник калийного и магниевого производства.

Отметим, что соли калия и магния используются для получения калийных удобрений (95% всего потребления), в меньшей степени – в цементной промышленности и металлургии.