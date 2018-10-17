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Москва, 17.10.2018

Сбербанк запустил обмен бонусов «Спасибо» на рубли

«Expert Online» 2018
  • Сбербанк запустил обмен бонусов «Спасибо» на рубли
Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Сбербанк с 17 октября в рамках расширения программы лояльности запустил монетизацию бонусов "Спасибо". Участники, достигшие высшего уровня в программе, могут обменять бонусы по курсу 1 бонус = 50 копеек. Об этом сообщает ТАСС.

"Для нас важно повышать вовлеченность наших клиентов в программу лояльности. Для этого мы постоянно расширяем возможности участников программы по использованию бонусов. Уже сейчас самые лояльные участники могут не только менять бонусы "Спасибо" на услуги партнеров, но и конвертировать их в рубли", - приводятся в пресс-релизе кредитной организации слова генерального директора оператора программы "Спасибо от Сбербанка".

В пресс-релизе также отмечается, что в рамках расширения возможностей программы "Спасибо от Сбербанка" участники смогут оплачивать бонусами до 99% стоимости билета в кино. В программе участвуют более чем 300 кинотеатров в 112 городах России.

Сбербанк изменил правила своей программы лояльности в июле этого года. Участникам программы присваивается один из четырех уровней, при этом наивысшего из них могут достигнуть самые активные пользователи банка.

Стать участником программы лояльности "Спасибо" может любой клиент Сбербанка. Сейчас в программе участвуют более 34 млн человек. Бонусы накапливаются за покупки, оплаченные картой Сбербанка.

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