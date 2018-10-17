Удивительно: реальная инфляция оказалась ниже официальной

Личная инфляция для населения в РФ в сентябре 2018 года оказалась значительно ниже, чем официальные темпы роста цен в стране.

Согласно исследованию холдинга «Ромир», в сентябре текущего года российские граждане ощутили значительно меньший прирост стоимости товаров и услуг в стране, чем это зафиксировали официальные органы. Холдинг на основе покупок граждан рассчитывает дефлятор, в основе расчетной методики которого данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.

Так, говорится в документе, на который ссылается агентство РИА Новости, по итогам сентября дефлятор составил минус 0,3% относительно августа (когда, кстати, тоже был зафиксирован такой эффект). Это оказался значительно ниже показателя официальной инфляции Росстата на уровне 0,2%. Авторы доклады считают, что снижение дефлятора связано с экономией россиян на привычных товарах. «Однако вряд ли подобная ситуация с личной инфляцией сохранится до конца года. Фактор сезонного снижения цен на продукты в октябре наверняка сойдет на нет. Цены на продукты и непродовольственные товары, вероятно, продолжат расти», — отмечается в исследовании.

Подход «Ромира» интересный, но вызывает вопросы прежде всего с научной точки зрения, комментирует исследование член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. Почему именно такое количество домохозяйств? Как их отбирали? И самое главное — какие регионы участвовали в опросе. Не секрет, что уровень жизни в России очень разный. И это, пожалуй, главная претензия. Здесь «средняя температура по больнице» не очень релевантна, уверена эксперт. Тренд последних лет — кастомизация регионов по уровню потребления. Времена, когда были только Москва и вся Россия уже прошли, поэтому анализировать нужно если не каждый субъект федерации, то хотя бы макрорегион. И на этом уровне цифры будут очень разными.

Вообще же многолетняя стагнация доходов российского населения и высокий уровень кредитной задолженности вынуждают россиян еще туже затягивать пояса, что вместе с сезонным снижением стоимости сельскохозяйственной продукции, привело к снижению личной инфляции, добавляет директор Центра стратегических исследований университета «Синергия» Андрей Коптклов. Покупатели ищут сезонные скидки на рынках и в розничных сетях, и, в случае возможности выбора, стараются купить товар по самой низкой цене, экономя на самом необходимом.

Снижение покупательской способности привело к тому, что розничные сети вынуждены проводить специальные акции, чтобы удержать трафик в магазинах и поддержать свою выручку, указывает эксперт. Для организации распродаж отлично подходит сельскохозяйственная продукция от российских производителей, затраты на логистику которой минимальны, и в результате выбор покупок многих российских домохозяйств стал определяться «желтыми ценниками» в розничных сетях низшей ценовой категории. В ближайшие месяцы, уверен Андрей Коптелов, ситуация изменится, так как исчезнут сезонные предложения сельскохозяйственной продукции, что приведет к росту личной инфляции россиян.

Дефлятор как показатель личной инфляции, указывает генеральный директор ассоциации сервисных компаний «Русервис» Алина Попова, – величина, совершенно не понятная населению. Она не может объяснить рост цен на определенные группы товаров и нашу потребность в качественной продукции. Также как не сможет обосновать переход наших граждан от массовых закупок в осенний период (запасы на зиму) на целевое приобретение товаров (под конкретный запрос). Небольшими темпами, но идёт формирование культуры потребления, где покупатель отдаёт предпочтение зарекомендовавшим себя товарам, которые не надо закупать впрок. Но это не про дефлятор и его появление в качестве показателя.

Если говорить о дефляторе простым языком, то в случае с минусовым показателем нам хотят сказать, объясняет Алина Попова, что мы экономим на товарах, чьи цены остаются без изменений, несмотря на сезонность. Чтобы сохранить данный показатель, в следующем месяце нам нужно просто покупать товары исключительно по акции. Какую тактику потребления выберет покупатель? Если уровень безработицы не будет снижен, а цены к зиме вырастут, то большая часть населения, несмотря на показатель, будет вынуждена отказаться от привычных товаров, чтобы сократить личные расходы.