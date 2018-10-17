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Москва, 17.10.2018

В Дании пройдут важные общественные слушания по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

В Дании пройдут общественные слушания по альтернативному маршруту проекта газопровода «Северный поток-2».

Его инициатором является местное энергетическое агентство, передаёт RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом отмечается, что эти очень важные для будущего проекта слушания планируется провести 14 ноября 2018 года.

До этой даты агентство ждёт от независимых экспертов, а также независимых организаций и властей страны комментарии и заключения, в которых будет дана оценка воздействия газопровода на окружающую среду.

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