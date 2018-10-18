Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 18.10.2018

Депутаты проголосовали за проект о заморозке накопительной пенсии в РФ до 2021 года

«Expert Online» 2018

Депутаты нижней палаты российского парламента проголосовали в первом чтении за законопроект, продлевающий заморозку накопительной пенсии в нашей стране до 2021 года.

Если законопроект будет принят и во втором чтении, то заморозка отчислений накопительной пенсии будет продлена ещё на год, передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Напомним, сейчас такая норма действует до 2020 года.

Наша справка

Накопительная пенсия — ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, которая формируется за счёт страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.

Пожизненный размер накопительной пенсии определяется как деление суммы всех пенсионных накоплений застрахованного лица с учётом результатов их инвестирования на количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, так называемый «срок дожития», устанавливаемый Кабмином РФ.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты граждан РФ идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого россияне могли распоряжаться ими самостоятельно. 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: на рынке происходит что-то странное
      Ситуация на валютном рынке удивила экспертов
    2. Доллару грозит сокрушительный удар
      Доллару грозит сокрушительный удар
    3. JP Morgan назвал курс доллара к рублю на март 2019 года
      JP Morgan назвал курс доллара к рублю на март 2019 года