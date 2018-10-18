Депутаты проголосовали за проект о заморозке накопительной пенсии в РФ до 2021 года

Депутаты нижней палаты российского парламента проголосовали в первом чтении за законопроект, продлевающий заморозку накопительной пенсии в нашей стране до 2021 года.

Если законопроект будет принят и во втором чтении, то заморозка отчислений накопительной пенсии будет продлена ещё на год, передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Напомним, сейчас такая норма действует до 2020 года.

Наша справка

Накопительная пенсия — ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, которая формируется за счёт страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.

Пожизненный размер накопительной пенсии определяется как деление суммы всех пенсионных накоплений застрахованного лица с учётом результатов их инвестирования на количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, так называемый «срок дожития», устанавливаемый Кабмином РФ.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты граждан РФ идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого россияне могли распоряжаться ими самостоятельно.