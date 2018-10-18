«Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» оживила Москву

Российская театральная компания первая в мире использовала афиши с дополненной реальностью

Театральные компании «Московский Бродвей» и «Фэнси Шоу» первыми в мире использовали технологию дополненной реальности (AR - augmented reality) в наружной рекламе театральной постановки. С 18 октября каждый владелец iPhone или iPad сможет «оживить» AR-афиши бродвейского спектакля «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК». Для этого необходимо просто направить камеру мобильного устройства на уличную афишу с QR-кодом и согласиться с загрузкой приложения.

Приложение «ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» оживит афишу спектакля и покажет в дополненной реальности то, что раньше сложно было себе представить. Пользователям достаточно, следуя инструкции, навести камеру iPhone или iPad на билборд, и перед ними развернется настоящее представление. Прямо на улице появится театральная сцена, на которой выступит один из главных героев популярной комедии. И, несмотря на то, что, как и в самом шоу, все пойдет не так, в финале 3D-сюжета зрителей ждут приятные сюрпризы.

«Вместе с разработчиками из ArPoint и оператором наружной рекламы «ЛАЙСА» мы пришли к театральным афишам будущего первыми в мире. Мы меняем традиционный подход к коммуникационной стратегии, соединяя мостиком AR-технологий двумерные изображения традиционной наружной рекламы с диджитал маркетингом, – поделился театральный продюсер компании «Московский Бродвей» Дмитрий Богачев. – Наш театр начинается не с вешалки, а с дополненной реальности театральных афиш».

Приложение «ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» было разработано с помощью ARKit — мощного инструмента для создания самых передовых приложений с дополненной реальностью. Появление ARKit открыло возможности дополненной реальности миллионам пользователей iPhone и iPad, а iOS стала крупнейшей в мире AR-платформой. Технологии ARKit 2 позволяют распознавать объекты, просчитывать положение вашего устройства по отношению к ним и с помощью этих данных встраивать объекты в дополненную реальность. AR-пространство становится ещё более реалистичным смешением виртуального и реального миров.

«Для работы приложения важно было найти единое решение, которое подошло бы ко всем афишам (суперсайты, биллборды, ситиборды, ситиформаты и даже фасад Театра МДМ). Это было непросто, потому что каждая из поверхностей имеет разное соотношение сторон и находится на разной высоте от уровня земли, – рассказала генеральный директор ArPoint Ольга Соловьева. – Более того, нам удалось порадовать партнеров реалистичностью действия в дополненной реальности».

Приложение уже доступно в App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/шоу-пошло-не-так-ar/id1438650471?mt=8

О спектакле

«Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» – одна из самых популярных современных пьес в жанре комедии, была поставлена в 20 странах мира. С октября 2018 года у москвичей появилась возможность увидеть оригинальную постановку, которую высоко оценили зрители и критики Вест-Энда и Бродвея, на сцене Театра МДМ. По сюжету, труппа актеров-любителей ставит пьесу в духе детективов Агаты Кристи, но все, что в спектакле может пойти не так, идет не так! В главных ролях Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей Секирин, Александр Матросов, Александр Горелов и другие артисты ведущих драматических театров Москвы.

Официальный сайт: netak.show