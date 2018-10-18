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Москва, 18.10.2018

Путин заявил, что привело к трагедии в Керчи

«Expert Online» 2018

Российский лидер Владимир Путин заявил о том, что именно, по его мнению, стало основной причиной трагедии в Керчи. Нападение на керченский политехнический колледж, жертвами которого стали более 20 человек, является результатом глобализации, сказал Владимир Путин в ходе своего выступления во время выступления на форуме «Валдай» в Сочи, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что на решение о нападении на колледж повлияли «известные трагические событий в США». По его словам, молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев.

«Это значит, что мы все в целом не создаём нужного, интересного и полезного контента. Это приводит к трагедиям подобного рода», – резюмировал Путин, добавив, что в сети Интернет созданы целые сообщества людей, которые готовят нападения и массовые убийства.

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