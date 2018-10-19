Доллар — все

Банк России отказывается от вложений в U.S. Treasury из-за антироссийских санкций. Впервые свое отношение к такому виду резервов, как американские бонды, высказал президент Владимир Путин

Политические риски заставили российский Центробанк резко сократить вложения в американские казначейские облигации. Сокращение использования долларовых инструментов и самого доллара это вынужденное, предпринятое из-за санкций направление действий Центрального Банка России и ому придется придерживаться его и далее — таков смысл заявления по этому поводу президента РФ Владимир Путин, сделанного 18 октября.

«Мы точно будем в этом направлении двигаться», — сказал он. «Не потому что мы хотим доллар подорвать, — подчеркнул президент, а потому что мы хотим обеспечить свою безопасность, потому что нам постоянно санкции какие-то вводят и просто не дают нам возможности работать в долларах», — объяснил Владимир Путин. «Мы поэтому и понизили свои золотовалютные резервы в долларовом эквиваленте, в Treasures», — сообщил он.

Новую валютную политику России президент объяснил и обосновал на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, которое, кстати, стало пятнадцатым – юбилейным. Основная темой «Валдая-2018» — «Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке».

Президент указал также на общий характер этой ситуации, сказав, что США «подрывают доверие к доллару как к универсальному платежному инструменту, как единственной мировой резервной валюте».. И как только произойдет переход на взаиморасчеты в национальных валютах, «у доллара наступят тяжелые времена, как у универсальной расчетной единицы», — уверен Владимир Путин. Он и прежде критиковал политику США в этом отношении, но, начиная с нынешней осени, курс на уход от доллара обозначен открыто и отчетливо.

Как напоминает агентство Finmarket, в апреле Россия сократила свои вложения в USTreasuries упали почти вдвое — с 96,1 млрд долларов до 48,7 млрд, а в мае наших денег там и вовсе осталось лишь 14,9 млрд долларов. В 2013 году Российская Федерация была держателем американских бондов на сумму свыше 150 млрд долларов.

В условиях ухудшения геополитических отношений избавление от американских бумаг является своего рода мерой безопасности, считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. В ноябре выходит вторая часть санкций, которую называют «адской», и правительство ещё в августе заявляло, что будут приняты меры. Да, признает эксперт, эти действия можно расценить как правильные. Сейчас может прилететь запрет на работу с российским госдолгом, блокировка долларовых транзакций. Что дальше?

Скоро уже не останется тех сфер, на которые ещё не наложены санкции, а американские гособлигации есть. Да и тем более работа с этими бумагами предполагает транзакции в долларах, которые опять же могут оказаться под запретом. Как говорится, лучше «перебдеть». Скорее всего, предполагает Екатерина Туманова, инвестиции пойдут на внутренние проекты, в бумаги других стран. Сейчас наращиваются партнёрские отношения с Индией, Китаем, было бы правильным шагом инвестиции направить в эти страны в том числе.

Отказ от доллара и US Treasuries может привести к тому, делает вывод аналитик, что Россия больше будет защищена от влияния ограничительных законопроектов со стороны США, как бы они не назывались и какую суть не несли. Все толще стена для сотрудничества нашей страны с США. Но в то время, как нас зажимают с одной стороны, мы ищем выход с другой.

И все же, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, US Treasuries на данный момент являются единственным инструментом в мире, который при таком высоком уровне надежности обеспечивает доходность около 3% годовых, в долларах. Это очень высокий стандарт для инвестиционного инструмента, если абстрагироваться от политики, и именно поэтому он пользуется такой популярностью в мире.

Международные инвесторы понимают, что ФРС США взяла курс на укрепление доллара, политика Трампа еще больше способствует этому укреплению, поэтому капитал стремится в США и тем еще больше укрепляет американскую экономику. Это самоусиливающийся цикл, указывает эксперт. Но России по политическим причинам долларовые инструменты неудобны, мы не можем их использовать, потому что должны развивать собственную экономику, чтобы быть в международных отношениях ведущей державой, а не сателлитом. Поэтому отказ от инвестиций в доллар и в US Treasuries закономерен и логичен, особенно на фоне антироссийских санкций, вот только замену им найти будет очень непросто.

Доллар является универсальным платежным средством, мировой резервной валютой, а рубль — нет, и это положение не исправить декларациями или заявлениями. Рубль в ближайшие 5-10 лет останется очень волатильной валютой, и правительству все равно придется создавать резервы, раз взят курс на стабильность в экономике, считает Алексей Антонов. И эти резервы нужно будет делать в валютах иностранных государств, например, в евро, возможно — в юане. Их невозможно создавать в рублях, в рублях можно только тратить на инфраструктурные проекты. «Мир намного более однополярный, чем принято думать, а доллар — намного более труднозаменимый», – заключает аналитик.