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Москва, 19.10.2018

Путин и президент Узбекистана Мирзиеев подписали совместное заявление

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин и его коллега из Узбекистана Шавкат Мирзиеев по итогам переговоров, которые прошли в Ташкенте, подписали совместное заявление.

По словам президента РФ, в заявлении заданы чёткие ориентиры для дальнейшей работы между двумя странами, передаёт РИА Новости.

В частности, речь идёт о сотрудничестве между министерствами и ведомствами России и Узбекистана по углублению двухстороннего сотрудничества. Кроме того, по итогам прошедшей встрече на высшем уровне были подписаны другие важные двусторонние договоренности, а также серьёзные бизнес-контракты.

Напомним, российский лидер Владимир Путин накануне вечером прибыл с государственным визитом в Ташкент. В ходе своего визита глава РФ планировал обсудить с главой Узбекистана Мирзиеевым текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.

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