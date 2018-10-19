Российские миллиардеры установили мировой рекорд

Российские миллиардеры по показателям роста своих состояний побили мировой рекорд, обойдя бизнесменов из других стран, передает агентство США Bloomberg, ссылаясь на соответсвующее исследование.

Так в документе говорится, что богатейшие люди из России за истекший период 2018 года увеличили свое общее состояние на 10,8%. На втором месте по показателям материального роста оказались бизнесмены из США, которые нарастили собственные капиталы на 7,5%. Замыкают тройку лидеров англичане, сумевшие увеличить благосостояние на 3,4%. Хуже всего дела обстоят в Китае. Бизнесмены Поднебесной из-за торгового противостояния с США потеряли 27,6% совокупного капитала.

Как сообщает Bloomberg, самыми богатыми людьми России на момент 18 октября являются Вагит Алекперов, Андрей Мельниченко, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг. Также в списке Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Владимир Лисин и Владимир Потанин.