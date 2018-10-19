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Москва, 19.10.2018

Российские миллиардеры установили мировой рекорд

«Expert Online» 2018

Российские миллиардеры по показателям роста своих состояний побили мировой рекорд, обойдя бизнесменов из других стран, передает агентство США Bloomberg, ссылаясь на соответсвующее исследование.

Так в документе говорится, что богатейшие люди из России за истекший период 2018 года увеличили свое общее состояние на 10,8%. На втором месте по показателям материального роста оказались бизнесмены из США, которые нарастили собственные капиталы на 7,5%. Замыкают тройку лидеров англичане, сумевшие увеличить благосостояние на 3,4%. Хуже всего дела обстоят в Китае. Бизнесмены Поднебесной из-за торгового противостояния с США потеряли 27,6% совокупного капитала.

Как сообщает Bloomberg, самыми богатыми людьми России на момент 18 октября являются Вагит Алекперов, Андрей Мельниченко, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг. Также в списке Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Владимир Лисин и Владимир Потанин.

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