Синод РПЦЗ объявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем

Архиерейский синод Русской православной зарубежной церкви (РПЦЗ) принял решение прекратить евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Соответствующее решение принято после действий Константинополя на Украине, передаёт РИА Новости.

При этом в РПЦЗ призвали Константинопольский патриархат к немедленному покаянию, а также срочному созыву предстоятелей всей поместных церквей для обсуждения сложившейся ситуации.

Как подчёркивается в заявление синода, духовенство и верующие РПЦЗ извещаются о том, что евхаристическое общение с Константинополем пока прекращено. Причём речь идёт как об архиереях и духовенстве, так и о мирянах.

Кроме того, РПЦЗ прекращает участие в любых богословских церковных собраниях, а также в диалогах с архиереями и священнослужители Константинополя.