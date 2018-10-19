США сняли санкции с Рогозина

Джим Брайденстайн – руководитель Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) – заявил, что с гендиректора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина временном сняты санкции.

Сделано это для того, чтобы он мог по приглашению NASA посетить США , передаёт ТАСС.

По словам Брайденстайн, в Белом Доме пошли на такие меры для установления между сторонами крепких рабочих отношений в космической сфере. При этом руководитель NASA отметил, что для временного снятия с Рогозина санкций была проведена тщательная и очень кропотливая работа по целому ряду направлений.

Напомним, директор NASA недавно посетил космодром Байконур, где впервые встретился с Рогозиным для обсуждения ЧП, которое произошло с пилотируемым кораблём «Союз МС-10».