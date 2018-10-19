В Казахстане врач отказалась лечить русскоговорящего ребёнка

Звериный национализм и русофобия добрались до Казахстана – в городе Аркалыке Костанайской области участковый детский врач отказалась принять 4-летнего ребёнка и грубо разговаривала с его матерью только лишь потому, что они не знали казахский язык.

По словам родителей ребёнка, из-за того, что они русские, медик отказалась даже осматривать их малыша, у которого ранее был диагностирован острый отит, передаёт РИА Новости.

При этом врач в грубой форме посоветовала русскоязычной семье, проживающей много лет в Казахстане, отправиться на лечение в Россию, после чего просто покинула кабинет.