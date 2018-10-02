Костин рассказал о реакции Путина на предложения по дедолларизации экономики

Глава ВТБ Андрей Костин заявил РИА Новости, что президент РФ Владимир Путин в целом поддержал его предложения по дедолларизации российской экономики, при этом речь не идет о полном отказе от доллара.

"В целом, да", — сказал Костин, отвечая на вопрос, поддержал ли президент его предложения по дедолларизации. При этом Костин уточнил, что речь не идет о полном отказе от доллара. "Нет", — сказал глава ВТБ, отвечая на соответствующий вопрос.

В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков, в списке которых значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

Этот законопроект, а также в целом ситуация с американскими санкциями активизировали обсуждение необходимости дедолларизации российской экономики, в частности глава ВТБ еще в июле представил Путину предложения, направленные на уход от доллара в международных расчетах, а в сентябре подробности "плана Костина" стали известны широкой публике.

В интервью газете "Известия" глава ВТБ рассказал о четырех основных направлениях своего плана ухода от доллара: ускоренный переход в расчетах по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль; перерегистрация крупнейших холдингов РФ в российскую юрисдикцию; переход к размещению еврооблигаций через российский депозитарий; лицензирование всех участников фондового рынка по принципу единых правил работы.