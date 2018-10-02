США пригрозили нанести превентивный удар по России

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон пригрозила России превентивным военным ударом. По ее словам это произойдет, если Москва "не прекратит тайную разработку запрещенных договором крылатых ракет". США будут готовы уничтожить их до первого применения, передает слова американского дипломата Reuters.

Вашингтон считает, что Россия разрабатывает крылатые ракеты наземного базирования в нарушение договора 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности, заявила во вторник Хатчисон.

По ее словам, Вашингтон по-прежнему привержен дипломатическому решению вопроса, но готов рассмотреть военное решение, если Россия продолжит нарушать бессрочный договор, заключенный между США и СССР.

"На этом этапе мы рассмотрим возможность уничтожить (российскую) ракету, которая будет способна поразить любую из наших стран (членов НАТО)", - сказала она.

"В будущем может наступить момент, когда Америка решит: придется приступить к фазе разработки (собственных ракет), что прямо сейчас, согласно этому договору, не разрешено", - цитирует Хатчисон Интерфакс.

Ранее во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что США пришли к выводу, что РФ нарушает ДРСМД, начав развертывание ракет нового типа, и поделились соответствующими разведанными с союзниками по НАТО.

Он подчеркнул, что в альянсе обеспокоены действиями России, ставящими, по его словам, под угрозу ДРСМД.

Российская сторона неоднократно опровергала подобные обвинения.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США. Документ подразумевает, что обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые ракеты, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.