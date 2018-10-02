В России хотят ограничить потребление электроэнергии

Правительство рассматривает варианты возвращения к реформе о введении социальной нормы энергопотребления. Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание напоминает, что подобная реформа уже разрабатывалась в 2013 году. Мера предполагала установку социальной нормы от 50 до 190 киловатт-часов в месяц на человека. С 2014 года подобные ограничения предполагались по всей стран, но в январе того же года было решено отложить реформу на два года.

Новые нормы предполагает ограничения в 300 киловатт-часов в месяц, оплачиваемые по базовому тарифу. В случае превышения потребляемой нормы оплата за электроэнергию будет происходить по повышенному тарифу.

При превышении потребления в 500 киловатт-часов в месяц вводится тариф «экономически обоснованный» при общем фиксировании на домохозяйство.

Издание также сообщает, что для социально незащищенных слоев населения предполагаются субсидии.