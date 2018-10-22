Кудрин рассказал, выполнит ли Кабмин обещания по повышению пенсий

Алексей Кудрин – глава Счётной палаты РФ – рассказал представителям СМИ, сможет ли российское правительство выполнить свои обещания по повышению пенсий.

По его оценкам, Кабмин выполнит все условия, которые декларировал, передаёт РИА Новости.

Кудрин в очередной раз подчеркнул, что изменения в пенсионной системе, в том числе повышение пенсионного возраста – важнейшая реформа, которая была неизбежна.

При этом он убеждён, что начинать эту реформу необходимо было значительно раньше. Это позволило бы быстрее достигнуть положительного результата.