Стали известны лидеры рейтинга 400 крупнейших компаний России за 2018 год

Журнал «Эксперт» опубликовал очередной рейтинг «Эксперт-400», в котором представлены крупнейшие по выручке компании России. Рассчитаны также рейтинги 20 самых прибыльных, 20 самых динамичных компаний и многие другие показатели. 400 компаний, вошедшие рейтинг крупнейших, формируют почти половину общественного продукта России.

Лидерство в Рейтинге 400 крупнейших компаний России в 2018 году, как и в предыдущие годы, удерживает «Газпром», сообщает издание. Его доход за 2017 год превысил 6,5 трлн рублей. На втором месте НК «ЛУКойл» с доходом 5, 475 трлн руб., далее вплотную идет НК «Роснефть» с доходом 5, 03 трлн руб., потом с заметным отрывом следует Сбербанк России, его доход в минувшем году составил 2,84 трлн рублей. На 5-м месте РЖД с показателем 1,697 трлн руб. Находящаяся на 6-м месте розничная сеть X5 Retail Group (1,295 трлн руб.) попала сюда, нарастив в 2017-м выручку на 25,5% и став крупнейшим розничным продавцом страны. Прежде эту позицию занимала сеть «Магнит».

Далее в 10-ке крупнейших компаний 2018 года: Группа ВТБ, «Сургутнефтегаз», ритейлер «Магнит» и «Российские сети».

В первой десятке, таким образом, есть только одно изменение, но во всем «Списке четырехсот» их намного больше: 55 компаний-новичков.

Рейтинг «Эксперт-400» 2018 года составлен Аналитическим центром «Эксперт» на основе анализа отчетности российских компаний за 2017 год.

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