В Кремле пояснили слова Путина о ядерном ударе

Дмитрий Песков – глава пресс-службы российского лидера Владимира Путина – разъяснил слова президента РФ о возможности ядерного удара, которые прозвучали в ходе заседания клуба «Валдай».

По мнению представителя Кремля, в словах Путина речь шла вовсе не о рае и не о том, кто куда попадёт, передаёт РИА Новости.

Песков пояснил, что Путин имел в виду, что у России в доктрине не зафиксировано право на первый ядерный удар.

«Мы не считаем себя вправе наносить первый удар», – резюмировал пресс-секретарь главы российского государства, напомнив, что Москва может принять решение о ядерном ударе лишь в двух случаях: при нападении на нашу страну с использованием ядерного оружия и при нападении, которое поставит под угрозу само существование российского государства.

Напомним, в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай», Путин рассказал о концепции ядерной доктрины нашей страны, подчеркнув, что применение ядерного оружия станет всемирной катастрофой.

При этом он предупредил тех, кто задумывается о применении ядерное оружие против РФ, «что возмездие будет неизбежно, враг будет уничтожен». Кроме того, президент сказал, что «мы как мученики попадём в рай, а агрессоры сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».